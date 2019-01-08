Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого в воскресенье было совершено нападение, скончался в больнице

Ему сделали операцию, но ранения были слишком тяжелыми. Два удара были нанесены ему в сердце. Все произошло во время благотворительного концерта. Вооруженный ножом мужчина ворвался на сцену и набросился на мэра. Нападавший задержан, мотивы его поступков предстоит выяснить, — сообщила представитель польской полиции.

Нападавший – 27-летний местный житель. У него проблемы с психикой. Несколько недель назад он вышел на свободу из тюрьмы. Мужчина отбывал наказание за ограбление банков. Совершив нападение на мэра Гданьска, он кричал, что незаконно был осужден и винил во всем партию «Гражданская платформа».

Павлу Адамовичу было 53 года. Ранее он состоял в партии «Гражданская платформа». Сейчас это крупнейшая оппозиционная политическая сила в стране. Подробнее о мэре Гданьская в эфире «Эха Москвы» рассказал журналист Вацлав Радзивинович, который лично был с ним знаком.

Президент Польши Анджей Дуда и председатель Евросовета Дональд Туск выразили соболезнования в связи с убийством мэра Гданьска. Лидер фонда, на мероприятии которого было совершено преступление, ушел в отставку.