Под завалами квартир жилого дома в городе Шахты, по предварительным данным, остаются четыре человека
Взрыв бытового газа разрушил верхние этажи, одна женщина погибла.
Работы на месте ЧП в городе Шахты будут идти круглосуточно, до полного разбора завалов. По некоторым данным, под обломками могут находиться четыре человека – в одной квартире пожилая женщина, в другой — девушка и ее родители. Речь идет о людях, прописанных в этом доме. Находились ли они внутри в момент ЧП пока неизвестно. После взрыва по седьмому этажу дома пошли трещины. Жителей эвакуировали не только из этого здания, но и из соседней пятиэтажки, у которой частично повредило крышу. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Взрыв произошел около шести часов утра и напугал жителей даже в соседних районах города – об этом «Эху Москвы» рассказал местный житель Дмитрий Косов.
По словам местной жительницы Ирины Игумновой, экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию.
В результате ЧП разрушились четыре квартиры на верхних этажах жилого дома. В штабе по ликвидации ЧП основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа. Признаков теракта нет.
Между тем, по словам местных властей, в доме, где произошел взрыв, в прошлом месяце жаловались на проблемы с газом. Однако в коммунальных службах утверждают, что ситуация с оборудованием там не вызывала никаких опасений.
По последним данным жертвой взрыва стала одна женщина, несколько человек пострадали. Региональные власти пообещали выплатить семье погибшей один миллион рублей, раненным – до 600 тысяч. За частично либо полностью утраченное жилье полагается выплата до 100 тысяч рублей на человека.
ЧП в Шахтах – уже второй серьезный инцидент с бытовым газом за последние пару недель. Днем в канун Нового года похожая трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.
Обстоятельства происшествия выясняют в Следственном комитете, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Криминалисты центрального аппарата СК уже приехали в Шахты.
Премьер Дмитрий Медведев потребовал от профильных ведомств проанализировать законодательство о безопасности в газовой сфере.
Госдума в свою очередь заявила, что в феврале рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении требований к обслуживанию газового оборудования в жилых домах.
Взрывы газа в жилых домах всегда привлекают внимание широкой общественности, — признал в эфире «Эха Москвы» член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Константин Крохин добавил, что есть еще случаи умышленного саботажа газовых систем, но это происходит крайне редко.
Комментарии2
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lejineg 14 января 2019 | 18:21
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sparky 14 января 2019 | 18:35
За частично либо полностью утраченное жилье полагается выплата до 100 тысяч рублей на человека.
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Другими словами - купи себе палатку с печкой и живи в ней.
Соболезнования всем пострадавшим.