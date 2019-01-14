Арестованный в КНР по делу о наркоторговле гражданин Канады приговорен к смертной казни
Ллойд Шеленберг признан виновным в контрабанде более 220-ти килограммов метамфетамина. Он стал первым за последние 9 лет иностранцем, приговоренным к смертной казни в Китае.
Комментарии8
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vitaly_mw23 14 января 2019 | 17:34
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watson_ 14 января 2019 | 17:38
У китайцев с этим делом строго, не забалуешь. Пачпорт Канады не поможет, да и другие пачпорта ( США, Британии, Ирландии) то же, интересно посмотреть на реакцию Госдепы?! ))
neyexo 14 января 2019 | 17:49
watson_:
нет, первоначально был приговорен к 15 годам в 2016 г.
Но тогда с Канадой проблем не было
Реакцию - уже казнили одного британца, правда не белого, проблем не было
ura_123 14 января 2019 | 18:12
watson_: Це хлопчик,Ярошенко ещё легко отделался?
neyexo 14 января 2019 | 17:47
Эхо не знает - сообщаю
еще в 2016 году его приговорили к 15 годам
но посчитали приговор мягким и обжаловали (то ли в связи с хуавей, то ли нет, выясняю)
в результате - смертная казнь
equus 14 января 2019 | 18:03
А ведь ещё Штирлиц его предупреждал!..
;-)
ed10075 14 января 2019 | 18:04
Жестоко? Да. Но он знал, на что шел.
dmitry35 14 января 2019 | 18:08
Вот и докувыркалась западная демократия., вот вам и китайские санкции - где теперь мой голова, видишь знать её никто.