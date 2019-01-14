@Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину принять участие в балете «Лебединое озеро» в феврале: @

Как передает Франс Пресс, поводом стали недавние публичные высказывания Полунина о нетерпимости к полным людям. Комментарий Полунина в Инстаграме был опубликован в пятнице и на следующий день был удален.

В минувшем ноябре уроженец Украины сообщил, что получил российское гражданство.