Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину принять участие в балете «Лебединое озеро» в феврале
Как передает Франс Пресс, поводом стали недавние публичные высказывания Полунина о нетерпимости к полным людям. Комментарий Полунина в Инстаграме был опубликован в пятнице и на следующий день был удален.
В минувшем ноябре уроженец Украины сообщил, что получил российское гражданство.
Комментарии19
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vitaly_mw23 14 января 2019 | 17:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gordy 14 января 2019 | 17:40
@Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину принять участие в балете «Лебединое озеро» в феврале: @
Им не нужен принц Зигфрид с тату Путина на голой груди?
punyoshohlai 14 января 2019 | 17:45
gordy:
Интересно, жопа тоже вытатуирована?
tvitov66 14 января 2019 | 17:50
punyoshohlai: она не вытатуирована, она натянута на всю сверхдержаву
punk_not_dead 14 января 2019 | 17:52
gordy:
вот же гадёныш этот Сергей Полунин! он ненавидит Рогозина, Сечина, Усманова, даже ЛСДУЗа и ЙАВФУ9, ссыновей самого генпрокурора Чайки!!!
и открыто об этом пишет в своём паршивом инстаграмме
а ещё патриот России
compare 14 января 2019 | 18:00
punk_not_dead: а что,неужели "патриоты",влюблены в перечисленных недругов российского народа? тогда,это уже не "патриоты",а идиоты-гомосексуалисты...а ты,неумирающий панк,готов подставить свой пигидий этим "мужичкам"? думай,кто ты!
rampa 14 января 2019 | 18:04
compare: ты вообще о чем-то еще, кроме как "любви к мужикам" думать и говорить способен? О чем бы речь не шла ты все об одном. Иди пиши об этом на соответствующих сайтах твоих единомышленников. Здесь ты понапрасну время тратишь
punk_not_dead 14 января 2019 | 18:46
compare:
а ты, оказывается вполне себе упёртый конкретник :)
ну, и пук с тобой :)
ckpena 14 января 2019 | 17:45
vitaly_mw23: Виталя, спасибо, братан! Я уже нашел получше. Твой друг Леха.
krysodav2 14 января 2019 | 17:53
Получил гражданство РФ танцуй на широких просторах новой родины
mavviomy 14 января 2019 | 18:16
krysodav2: Пускай едет в Урюпинск!
eniro 14 января 2019 | 17:55
Не повезло чуваку. Думать надо что делаешь и говоришь, а не только ногами махать. Теперь только рубли под резинку рейтуз могут засунуть . Ошибся малость...
mikhail_spb_ 14 января 2019 | 17:57
Полунин - это который "Асисяй"?
Так он же уже старенький и вряд ли сможет танцевать балет.
karachun 14 января 2019 | 18:05
Этот который из Херсона.
andreyoo 14 января 2019 | 18:05
Парижская опера отозвала приглашение ...
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Думаю этого недостаточно. Парижская опера должна обязательно включить полных людей себе в состав танцовщиков.
eniro 14 января 2019 | 18:15
andreyoo: И зачем Парижу сразу два «Комеди Франсэз» ?
dmitry35 14 января 2019 | 18:12
Только не это. Как страшно жить. Теперь "Лебединое озеро" из без Полунина. Мир катиться к катастрофе.
mavviomy 14 января 2019 | 18:20
Под путиным у него на груди наколота свастика - настоящий путинист!
https://www.kp.ru/daily/26914.4/3959611/
marfa_1953 14 января 2019 | 18:20
о нетерпимости к полным людям. \
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Странный повод для отзыва приглашения.