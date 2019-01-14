В Москве и Токио официально подтверждают переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ 22-го января

Премьер-министр Японии приедет в Москву по приглашению президента России. Стороны рассмотрят перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией. При этом глава МИДа Японии после сегодняшних переговоров в Москве заявил, что следующая встреча с Сергеем Лавровым может состояться в феврале на полях мюнхенской конференции по безопасности.