В Москве и Токио официально подтверждают переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ 22-го января
Премьер-министр Японии приедет в Москву по приглашению президента России. Стороны рассмотрят перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией. При этом глава МИДа Японии после сегодняшних переговоров в Москве заявил, что следующая встреча с Сергеем Лавровым может состояться в феврале на полях мюнхенской конференции по безопасности.
Комментарии7
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vitaly_mw23 14 января 2019 | 17:34
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vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 17:57
Путин - агент НАТО, продаёт Родину не Китаю!
eniro 14 января 2019 | 18:05
vasya_von_smetankin: Ставлю 10$, что не приедет. Уж больно Лавров выпендривается.
victor_xy 14 января 2019 | 18:14
Да сто пудов это абэ приедет на вручение ему вместо островов ушей от мёртвого осла и Пу ему даст отборные... ;) - ...а этих джапанов уж очень торкает саке, настоянное на ушах от мёртвого осла, да...
puli2_4 14 января 2019 | 18:01
По ходу у вофки совсем беда с баблом . Решил продать острова .
unprejudiced 14 января 2019 | 18:04
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета над южными Курильскими островами обсуждению не подлежит: это территория России.
При этом глава МИД РФ уточнил, что у Москвы есть «готовность и терпение» для того, чтобы выйти на взаимоприемлемые договоренности с Японией по мирному договору.
Эхо, почему цитату Лаврова не тиражируешь?
tv_victim 14 января 2019 | 18:06
Интересно, как соловьевы-киселевы будут объяснять необходимость и своевременность раздачи островов "собирателем земель"?