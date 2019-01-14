Следователи в городе Шахты изъяли документацию управляющей компании, которая обслуживает дом, где произошел взрыв газа
Об этом сообщил региональный министр ЖКХ Андрей Майер. Между тем, разбор завалов на месте обрушения продолжается. Невыясненной остается судьба еще четырех жильцов.
Комментарии2
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vitaly_mw23 14 января 2019 | 17:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 17:46
Вот я сейчас как хорошенько во всём разберусь, а потом как накажу кого попало!