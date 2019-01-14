Российские дипломаты в Бенине предпринимают меры по установлению местоположения похищенных моряков. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Российские дипломаты в наших посольствах в Абуджи и Котону вошли в контакт с судовладельцами и компетентными нигерийскими, бенинскими структурами. Предпринимаются все меры по установлению местоположения похищенных российских граждан и их скорейшему освобождению», — сказал она.

М.Захарова отказалась комментировать, есть ли угроза для жизни похищенных российских моряков в данный момент.

В ночь с 1 на 2 января пиратами было совершено нападение на судно MSC Mandy в территориальных водах Бенина. На борту находились 24 члена экипажа, по данным диппредставительства РФ в Бенине, шестеро похищенных моряков являются гражданами России.