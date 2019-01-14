Российские дипломаты в Бенине предпринимают меры по установлению местоположения похищенных моряков
Российские дипломаты в Бенине предпринимают меры по установлению местоположения похищенных моряков. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
«Российские дипломаты в наших посольствах в Абуджи и Котону вошли в контакт с судовладельцами и компетентными нигерийскими, бенинскими структурами. Предпринимаются все меры по установлению местоположения похищенных российских граждан и их скорейшему освобождению», — сказал она.
М.Захарова отказалась комментировать, есть ли угроза для жизни похищенных российских моряков в данный момент.
В ночь с 1 на 2 января пиратами было совершено нападение на судно MSC Mandy в территориальных водах Бенина. На борту находились 24 члена экипажа, по данным диппредставительства РФ в Бенине, шестеро похищенных моряков являются гражданами России.
Комментарии6
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podwodnik 14 января 2019 | 17:36
А где экспедиционный корпус спецназа ГРУ, транспортники ВДВ в небе и гиперзвуковое супер оружие на подлёте? Золотишко с бриллиантами отмывают в ЦАР, шпионов травят в благополучных странах или пастухов гоняют в Сирии?
vikwlad 14 января 2019 | 17:54
Статья Леонида Гозмана все-таки раскачала российских дипломатов. А Маруся Захарова столько грязи на него вылила.
vetsurgeon 14 января 2019 | 17:49
непохоже на Захарову . она вроде чемпион по словесному поносу
captainobvious 14 января 2019 | 17:50
тот случай, когда "меры по установлению местоположения похищенных моряков" должны предпринимать не дипломаты. а морские пехотинцы... примерно как это умели делать в 1977 году в порту Могадишо.
uhovostro 14 января 2019 | 17:54
Российские дипломаты - властям Бенина :
- "Скажите пожалуйста, вы не знаете, где сейчас находятся наши моряки?".
Власти Бенина - российским дипломатам :
- "Нет, не знаем".
Российские дипломаты - властям Бенина :
- "Спасибо, извините".
valeromm 14 января 2019 | 18:10
Маша, самый лучшим ответом - будут возвращенные моряки. Сейчас трепать языком - только лить воду на мельницу гозмана и прочей швали.
Работайте молча