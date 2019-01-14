Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия поддержал включение вещества «Новичок» в свои списки

Такое решение было принято сегодня на внеочередной встрече совета в Гааге.

В ОЗХО поддержали включение «Новичка» в списки Конвенции о запрещении химического оружия, однако процедура на этом не закончена. Теперь у стран-членов организации есть 90 дней, чтобы представить свои возражения, сообщила в «Твиттере» британская делегация ОЗХО. Там также сказано, что по результатам анализов «Новичок» был признан подходящим под необходимые критерии.

Предложение по добавлению «Новичка» в списки запрещенных было внесено Канадой, Нидерландами и США. Их также поддержала Великобритания. Этот вопрос оказался на повестке дня в связи с инцидентом в Солсбери, где в марте прошлого года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Для покушения использовался именно «Новичок», который, по утверждению британской стороны, разрабатывался в России. Москва же заявила, что программ по созданию этого вещества не существовало ни в последние годы, ни раньше.

По некоторым данным, вещества семейства «Новичок» были разработаны в СССР в 1970-1980-е годы.