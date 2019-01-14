Переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ пройдут 22-го января
Об этом по итогам сегодняшних переговоров с Сергеем Лавровым заявил его японский коллега Таро Коно. В ходе встречи Лавров указал Коно на неприемлемость ряда заявлений японского руководства о судьбе мирного договора между Москвой и Токио. Несмотря на остающиеся разногласия, есть общее понимание того, что необходимо кардинально улучшить качество отношений между странами, отметил Сергей Лавров.
Комментарии5
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evgolius7 14 января 2019 | 17:06
Забавно...победит ли окурок во Второй мировой войне?
Закончит ли он её?
vitaly_mw23 14 января 2019 | 17:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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pravdatut 14 января 2019 | 17:10
evgolius7: Побоится. Залупит много миллиардов дол.США.
svirepyi_gary 14 января 2019 | 17:09
Дело в следущем:
У нас с 1945 году нету мирного договора с Японией.
То бишь мы с ими в состоянии войны!!!!
Владимир Путин должен использовать эту юридическую штучку. Надо наисрочнейше ввести туда вежливых людей (отпускников ихтамнетов) и оттяпать все японские острова.
Таким образом мы разом решаем вопрос со всеми островами, а Владимир Путин подымет свой непоколебимый рейтинг собирателя земель русских.
platonnekafrin 14 января 2019 | 17:09
Над границей тучи ходят хмуро…
Посол: - Кемска волость!
"Царь": - Хотелось бы понять в общих чертах - что он говорит?
Дьячок: - Да, понять его, надёжа-царь, немудрено, они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подать её сюда.
"Царь": - Что, что? Кемская волость?
Посол: - Я, я, Кемска волость, Кемска волость!
"Царь": - Да пусть её забирают на здоровье, я-то думал, Господи!
Дьячок: - Как же это так, кормилец?
"Царь": - Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!
Милославский (громко): - Не вели казнить! Вели слово молвить!
(Шепотом): - Ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?