Z Архив новостей новости
5 4 6 110
17:00, 14 января 2019

После взрыва газа в многоэтажном доме в  городе Шахты в Ростовской области возбуждено уголовное дело

Как сообщают местные власти, обрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, эвакуированы 140 жильцов. Из-под завалов извлечены семеро жильцов, одна женщина погибла. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. На сайте администрации Шахт сообщается, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Законодательство о безопасности в сфере газификации домов нуждается в глубоком анализе. Такое заявление после взрыва газа в городе Шахты сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поручение Дмитрий Медведев дал вице-премьеру Виталию Мутко. К работе нужно будет привлечь МЧС, Минстрой и надзорные ведомства, заключил глава правительства.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 14 января 2019 | 17:04


Теперь газовая безопасность Родины в надёжных руках - мутковских.
А айфончик будет всё глубоко анализировать.
Спите спокойно, товарищи.

kindman_a 14 января 2019 | 17:05

"...Законодательство о безопасности в сфере газификации домов нуждается в глубоком анализе..."
====================================================

В анализе нуждается воздух в каждой квартире с помощью дистанционных газоанализаторов, установленных за счет государства, располагающим крупнейшими запасами руды, нефти, алмазов и еще буй знает чего.

vitaly_mw23 14 января 2019 | 17:08


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







ed10075 14 января 2019 | 17:10

Возбуждение уголовного дела становится единственным средством лечения российских проблем.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 304 6 8738 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 255 6 14760 13.01
Kукраина, оон, события
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 301 6 39434 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 113 6 10014 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 153 6 15435 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 87 6 9444 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 90 6 10702 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 238 6 33290 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11650 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 199 6 31810 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Сталин и Молотов. Игра в четыре руки Сталин и Молотов. Игра в четыре руки Бывает так, что министр иностранных дел искренне восхищается своим вождем и считает его великим. Или как минимум полагает, что стоит считать вождя великим, потому что если вождь великий, то и он тоже очень близок к величию…

5 33 6 5241 10:52
8читать ;смотреть
Kссср, сталин, видео, события
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Газа в многоквартирных жилых домах быть не должно Парадоксально: выжившие в магнитогорском доме люди категорически отказались от установки электрических плит. Сказали: дорого. Господи…

5 64 6 10322 16:04
Kгаз, трагедии, жилье, финансы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Какие дороги будут построены в 2019 году? В составе новой трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет открыто уникальное для Москвы сооружение…

5 84 6 15115 08.01
Kдороги, москва, строительство, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Угрожающие тенденции нашего времени Стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии глобализации: судьбы всех стран переплетены…

5 114 6 20612 11.01
Kдемократия, политика, общество, мнения
Новости

В Чечне были убиты еще два гея Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», они скончались в результате пыток сотрудниками полиции…

5 32 6 6003
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Беларусь – Крым— Курилы. Еду к Батьке Надеюсь, моя поездка пройдёт без приключений, и я спокойно вернусь в Москву. Курилы подождут, а вот с братской Беларусь надо определяться – вместе или порознь?...

5 254 6 47541 08:01

Популярное за неделю

Новости

Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам Это произошло второй раз за три месяца…

5 10 6 22778
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…

5 106 6 104241 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Как вы считаете, ведется ли объективное расследование по убийству журналистов в ЦАР?
5 35 6 7800 11.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 281 6 369953 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Центральный банк объявил войну Центральный банк объявил войну Центральный банк принял очередное решение, при этом он не имеет никаких адекватных данных, а приводимые им аргументы, говорят не о нарастании, а о снижении рисков…

5 64 6 102235 13.01
Kэкономика, бизнес, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7556018
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3859590

Сегодня в эфире