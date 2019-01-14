После взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты в Ростовской области возбуждено уголовное дело
Как сообщают местные власти, обрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, эвакуированы 140 жильцов. Из-под завалов извлечены семеро жильцов, одна женщина погибла. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. На сайте администрации Шахт сообщается, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Законодательство о безопасности в сфере газификации домов нуждается в глубоком анализе. Такое заявление после взрыва газа в городе Шахты сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поручение Дмитрий Медведев дал вице-премьеру Виталию Мутко. К работе нужно будет привлечь МЧС, Минстрой и надзорные ведомства, заключил глава правительства.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 14 января 2019 | 17:04
Теперь газовая безопасность Родины в надёжных руках - мутковских.
А айфончик будет всё глубоко анализировать.
Спите спокойно, товарищи.
kindman_a 14 января 2019 | 17:05
"...Законодательство о безопасности в сфере газификации домов нуждается в глубоком анализе..."
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В анализе нуждается воздух в каждой квартире с помощью дистанционных газоанализаторов, установленных за счет государства, располагающим крупнейшими запасами руды, нефти, алмазов и еще буй знает чего.
vitaly_mw23 14 января 2019 | 17:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ed10075 14 января 2019 | 17:10
Возбуждение уголовного дела становится единственным средством лечения российских проблем.