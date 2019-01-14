Мэр Гданьска Павел Адамович умер от ножевого ранения, которое получил в воскресенье вечером
Нападение на мэра было совершено во время благотворительного концерта. Нападавший задержан. Его мотивы официально не сообщаются. Очевидцы утверждают, что перед нападением 27-летний злоумышленник что-то кричал о том, что был незаконно осужден. Известно, что несколько дней назад нападавший вышел из тюрьмы, где отбывал срок за ограбления банков.
Комментарии1
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ykpo_typucto 14 января 2019 | 16:46
Жаль. Один из немногих адекватных поляков.