Мэр Гданьска Павел Адамович умер от ножевого ранения, которое получил в воскресенье вечером

Нападение на мэра было совершено во время благотворительного концерта. Нападавший задержан. Его мотивы официально не сообщаются. Очевидцы утверждают, что перед нападением 27-летний злоумышленник что-то кричал о том, что был незаконно осужден. Известно, что несколько дней назад нападавший вышел из тюрьмы, где отбывал срок за ограбления банков.