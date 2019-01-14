Полиция Мордовии начала проверку видео, на котором сжигают флаг России

Накануне на ролик обратило внимание одно из сообществ во ВКонтакте. В публикации говорится, что флаг сожгли две жительницы Саранска. На видеозаписи одна из девушек бросает в костер российский триколор, а другая комментирует это словами «хорошо горит». Девушек задержали. В полиции они заявили, что не хотели осквернять символ страны. Местные СМИ утверждают, что одна из девушек – активистка «Единой России».