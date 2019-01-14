Полиция Мордовии начала проверку видео, на котором сжигают флаг России
Накануне на ролик обратило внимание одно из сообществ во ВКонтакте. В публикации говорится, что флаг сожгли две жительницы Саранска. На видеозаписи одна из девушек бросает в костер российский триколор, а другая комментирует это словами «хорошо горит». Девушек задержали. В полиции они заявили, что не хотели осквернять символ страны. Местные СМИ утверждают, что одна из девушек – активистка «Единой России».
Комментарии4
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dominator13 14 января 2019 | 16:38
Сожгли и сожгли.Что тут такого?
vitaly_mw23 14 января 2019 | 16:54
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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sim 14 января 2019 | 16:56
Это характерно для Единой России. Только эти едросовые тетки это сделали явно и честно.
smart2002 14 января 2019 | 16:56
Ничего хорошего этот флаг никогда не символизировал.