ФСБ просит закрыть для прессы судебное заседание о продлении ареста украинским морякам
Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Сергей Бадамшин, который входит в команду защиты моряков. По его словам, защита считает ходатайство ФСБ нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Суд о продлении ареста должен состояться завтра. Другой адвокат моряков, Николай Полозов, заявил, что защита будет добиваться открытого заседания.
Комментарии8
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danko1 14 января 2019 | 16:41
В ФСБ привыкли преступления и беззаконие в тайне совершить.
Можно еще свет потребовать выключить, т.к. темнота - это друг бандитов.
ankir 14 января 2019 | 16:50
danko1: но границу не нарушали бы и ничего не было бы. А процесс конечно не стоит закрывать. Раньше была такая поговорка "Бояре дерутся- у холопов чубы трещат", актуальности не потеряла.
vitaly_mw23 14 января 2019 | 16:52
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platonnekafrin 14 января 2019 | 16:51
Вот же чего нам не хватало для обещанной гарантом победы! Заскретить ФСБ! Пускай нас душат также, но только чтобы тихо и без фотоаппаратов!
krs_sk 14 января 2019 | 16:57
А как же массы и трудовые коллективы, кричащие: расстрелять как бешеных собак...?
- Забывают заветы отцов-основателей...)
kreamssdick 14 января 2019 | 17:02
Что же им скрывать?
poluputing 14 января 2019 | 17:10
kreamssdick: да стыдно просто это фуфло обнародовать. Не хотят , чтобы над гебьём лишний раз потешались.
curhatuy6 14 января 2019 | 17:08
У нас суды "справедливые!!! Но все больше тайные. Почему бы не ввести "тройки"?:)))