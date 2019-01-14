ФСБ просит закрыть для прессы судебное заседание о продлении ареста украинским морякам

Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Сергей Бадамшин, который входит в команду защиты моряков. По его словам, защита считает ходатайство ФСБ нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Суд о продлении ареста должен состояться завтра. Другой адвокат моряков, Николай Полозов, заявил, что защита будет добиваться открытого заседания.