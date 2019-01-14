Госдума в четверг рассмотрит проект заявления об участии российской делегации в сессии ПАСЕ в 2019 году
Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Ранее в палату поступило письмо от генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого с предложением направить российскую делегацию на зимнюю сессию ассамблеи, которая открывается 21-го января в Страсбурге.
Комментарии6
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vitaly_ma23 14 января 2019 | 16:40
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testmeter 14 января 2019 | 16:41
Проект заявления: В ПАСЕ поедем, но дезинфекцию от русского духа проходить не будемЪ
kottigr1 14 января 2019 | 16:59
testmeter: А взносы за участие в ПАСЕ РФ заплатила ?
babich174 14 января 2019 | 16:59
А мы пилюём в иху сторону, Мы великие...
macclarren 14 января 2019 | 17:06
зачем России участвовать в заседаниях этих евроупырей? Реальный сбор уродов, а не ПАСЕ!
alex949 14 января 2019 | 17:11
ВША против России и этим все сказано !