Госдума в четверг рассмотрит проект заявления об участии российской делегации в сессии ПАСЕ в 2019 году

Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Ранее в палату поступило письмо от генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого с предложением направить российскую делегацию на зимнюю сессию ассамблеи, которая открывается 21-го января в Страсбурге.