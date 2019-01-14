ОЗХО намерена включить «Новичок» в список запрещенного химоружия

Соответственно будет расширено приложение к Конвенции по запрещению химоружия. Такое решение принял Исполком организации. Теперь у государств-участников есть 90 дней на опротестование. По версии Лондона, «Новичком» в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. За внесение «Новичка» в список запрещенных веществ год назад выступили США, Канада и Нидерланды.