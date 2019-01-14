Лавров: Заявления Синдзо Абэ , что жители Курил смогут остаться на их территории после перехода к Японии, неприемлемы

Заявления премьера Японии Синдзо Абэ о том, что жители Курил смогут остаться на их территории после перехода под японскую юрисдикцию, неприемлемы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно. Лавров назвал возмутительными заявления советника японского премьера о роли США в переговорах Москвы и Токио по мирному договору. Кацуюки Каваи ранее сказал, что США должны быть заинтересованы в заключении мирного договора между Москвой и Токио, поскольку это будет, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая.