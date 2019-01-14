Лавров: Заявления Синдзо Абэ , что жители Курил смогут остаться на их территории после перехода к Японии, неприемлемы
Заявления премьера Японии Синдзо Абэ о том, что жители Курил смогут остаться на их территории после перехода под японскую юрисдикцию, неприемлемы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно. Лавров назвал возмутительными заявления советника японского премьера о роли США в переговорах Москвы и Токио по мирному договору. Кацуюки Каваи ранее сказал, что США должны быть заинтересованы в заключении мирного договора между Москвой и Токио, поскольку это будет, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая.
Комментарии43
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testmeter 14 января 2019 | 16:37
"Заявления о том, что жители Курил смогут остаться на их территории после перехода под японскую юрисдикцию, неприемлемы" ///
Канешна, куда это годится?! Эти жители будут мешать племянникам Лаврова и Захаровой осваиваться на приватизированной территории родной японской гавани
vitaly_mw23 14 января 2019 | 16:53
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oldpartizan 14 января 2019 | 17:03
жителей переселят на Колыму?
zemljanka 14 января 2019 | 17:07
Молчаливые японцы сказали лишнее?
Не думаю. Игра в наперстки...
valeromm 14 января 2019 | 16:38
Нужно поднять вопрос о принадлежности Хоккайдо.
И гарантировать, что после перехода Хоккайдо под российскую юрисдикцию, права оставшихся японцев не будут нарушены.
testmeter 14 января 2019 | 17:04
valeromm: Ты уже научилось косить под японца или китайца на худой конец?
Глаза узкие - значит русские...
oldpartizan 14 января 2019 | 17:06
valeromm: гарант, ты дань в Грозный всю выплатил?
danko1 14 января 2019 | 16:38
А разве жители Курил возражают остаться на островах после перехода их Японии?
Можно и русский язык сделать там государственным, как обязательное условие перехода.
azatjan1 14 января 2019 | 16:57
danko1: Думаю, жители Курил с радостью останутся под юрисдикцией Японии, наконец-то заживут как люди.
sibirjk75 14 января 2019 | 17:10
azatjan1: так тут и думать не надо , это и ежу понятно !
ivar1964 14 января 2019 | 16:57
danko1: Жители Курил не возражают. Возражают жители Кремля. Им будет обидно - японцы их не возьмут.
captaingeorge 14 января 2019 | 16:39
Вот умеет же причесать воду вилами! Что именно неприемлемо? То что могут остаться, или же то, что после перехода...? Оставил свободу для манёвра?
sagen 14 января 2019 | 16:42
captaingeorge: Он боится что население России рванет сейчас на эти острова и они не выдержат и уйдут под воду.
andre_klimov 14 января 2019 | 16:47
sagen:
Интересно узнать, что там произошло с рынком недвижимости после японских заявлений?...
rogerrabbit 14 января 2019 | 16:52
andre_klimov: что там произошло с рынком недвижимости после японских заявлений?
он (рынок недвижимости) появился
kottigr1 14 января 2019 | 16:57
andre_klimov: Уже более 200 объявлений о продаже недвижимости и обмене с доплатой на Рублёвском шоссе, в Барвихе и других престижных районах Москвы на аналогичные варианты на Курильских островах в архипелаге Хабомаи фиксируют московские и сахалинские риелторы. По словам экспертов, ажиотаж вызван новостями о возможной передаче территорий Японии.
«Цены на недвижимости в архипелаге Хабомаи выше, чем на особняки на Рублевском шоссе и квартиры на Патриарших. В среднем на объект ценник превысил отметку в $100000. Некоторые люди готовы даже брать пустые участки и строить дома самостоятельно», — рассказала риелтор агентства недвижимости «Сахалин 1956» Анна Абэ.
«Купить недвижимость на Курилах сегодня более перспективно, чем через год-два, когда либо в несколько раз возрастёт цена за квадратный метр, либо просто на островах не будет предложений. Кроме того, японское правительство может через 5 лет приостановить выдачу гражданства тем, кто проживает на территории Японии менее 5 лет. В итоге деньги могут быть потрачены впустую. Я бы тоже купила домик на Курилах, жаль не позволяют средства», — прокомментировала информацию московский риелтор Светлана Хакамада.
По заявлению риэлтора, среди желающих приобрести недвижимость на Шикотане есть немало публичных личностей — артистов шоу-бизнеса, депутатов различных уровней..
chichanik 14 января 2019 | 16:52
captaingeorge: или сама крамольная мысль о возможности передачи островов?
Министр "ХЗ" какой-то.
in_cat_we_trust 14 января 2019 | 16:40
А может референдум провести?
arcush 14 января 2019 | 16:53
in_cat_we_trust: Ну да!
И вопросы:
1 Отдать Курилы Японии.
2 Не отдавать Курилы Японии.
3 Всю Россию передать Японии.
Фугу в мундире получится...
pravdatut 14 января 2019 | 17:01
arcush: Не чесно всю РФ передавать одной Японии. Сибирь передать соседям.
krestianin_067rus Михаил Никитин 14 января 2019 | 16:41
А уплытие, стало быть, из «родной гавани» в японскую приемлемо?! :(((
polsan 14 января 2019 | 16:56
krestianin_067rus: Похоже что острова могут действительно передать Японии!
vitaly_ma23 14 января 2019 | 16:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
black_velvet 14 января 2019 | 16:43
Курилы - исконно русская земля. С Курил началась российская государственность и все московиты оттуда родом. Кремль перенесли с сопок в Москву, кто не знает. Первые онучи, лапти и плетеные корзины именно оттуда. Курилы - колыбель россиян.
andre_klimov 14 января 2019 | 16:44
black_velvet:
Вот почему самое популярное заклинание русских "япона мать" и разные его производные.... :))
black_velvet 14 января 2019 | 16:52
andre_klimov: Ну конечно :)
eliza_liza 14 января 2019 | 17:08
black_velvet:
Ага.) Я бы даже сказала короче-Курилы сакральны!))
black_velvet 14 января 2019 | 17:10
eliza_liza: Скрепны!
chichanik 14 января 2019 | 16:55
black_velvet: Трава курил?
platonnekafrin 14 января 2019 | 16:44
"С Лавровым не согласен! Пускай берут со мной!" - курильский житель (коренной с тремя могилами родителей).
chichanik 14 января 2019 | 17:00
platonnekafrin: тремя могилами родителей
Заинтригован ... у вас,видимо есть объяснение по этому поводу, но звучит странно.
У меня, вот, двое родителей ... один-одна тоже бывает. ... трое, -как это?
platonnekafrin 14 января 2019 | 17:03
chichanik: третий у курилки - его "япона мать".
gregor 14 января 2019 | 16:45
А почему ,собственно неприемлемо ?
Референдум ,японские паспорта и ага .
Где захочет ,там и останется или уедет , Человеку решать ,а не Лаврову ,Захаровой с Песковым .
arcush 14 января 2019 | 16:55
gregor: Как с Крымом? Хочешь не хочешь.., А ты теперь русский!
rules24 14 января 2019 | 16:56
gregor: Где захочет ,там и останется или уедет , Человеку решать ,а не Лаврову
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Дык кто запрещает то? Пусть едет Человек куда хочет. Даже паспорт гражданина мира есть специальный.
kreamssdick 14 января 2019 | 16:52
а что, граждане крепостные чтоли?
vitalijivanovich 14 января 2019 | 16:52
Отчего-то вспомнилось - "Коготок увяз — всей птичке пропасть". Заигрались в Кремле. Интересно будет посмотреть, как будут выкручиваться.
pomeranche 14 января 2019 | 16:53
При захвате островов в 1945 оттуда было депортировано около 20 000 японских граждан именно поэтому японцы заявили что жители могут остаться. Никто их депортировать не будет в Россию. Только если сам Лавров вернёт их на родину. А вдруг они захотят остаться?
cromwel 14 января 2019 | 16:57
Лавров испугался что сейчас миллионы россиян рванут прописываться на курилы чтобы отвалить из россии с концами Я думаю даже разрез глаз согласятся изменить лишь бы только не жить в путинской России
neyexo 14 января 2019 | 16:58
Китай приговорил канадцев к смерти.
Осталось поляков задержать и дело пришить.
beaux 14 января 2019 | 17:01
Все знает. Приемлемо это жителям или нет. Настоящий коммунист. Они знают абсолютно все о человеческих желаниях.
pravdatut 14 января 2019 | 17:07
Сибирь роздать соседям. Будет большой скачок ВВП. Китайцы будут продавать дешёвые гаджеты в два раза дешевле.
levisleon3 14 января 2019 | 17:07
Выходит,что вопрос о Курилах решён,осталось утрясти мелочи.
Прав Лавров ,держать и не пущать.
А то обрадовались ,в Японию захотели,за сладкой жизнью.
Хрен им,