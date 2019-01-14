После взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты в Ростовской области возбуждено уголовное дело
Как сообщают местные власти, обрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, эвакуированы 140 жильцов. Из-под завалов извлечены семеро жильцов, одна женщина погибла. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. На сайте администрации Шахт сообщается, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 16:39
Главное, чтобы в Столице Нашей Родине всё в порядке было.
А остальное как-нибудь переживём... "мамки новых нарожают" (с) Маршал Советского Союза К. Ворошилов.
polsan 14 января 2019 | 16:50
Сегодня законодательно обязанность по надлежащему содержанию газовых бытовых приборов возложена на собственников.
Собственники, которые живут в этом жилом фонде - как правило, не новом, советского периода домостроения - это люди небогатые.
Получается, что полномочия по контролю за состоянием газовых приборов передано тем лицам, которых собственно и нужно контролировать.
vitaly_ma23 14 января 2019 | 16:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zemljanka 14 января 2019 | 17:02
Соболезнования.