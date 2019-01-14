После взрыва газа в многоэтажном доме в  городе Шахты в Ростовской области возбуждено уголовное дело

Как сообщают местные власти, обрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, эвакуированы 140 жильцов. Из-под завалов извлечены семеро жильцов, одна женщина погибла. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. На сайте администрации Шахт сообщается, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.