Задержанный в Боливии итальянский террорист Чезаре Баттисти доставлен в Рим

В Италии он приговорен к четырем пожизненным срокам за политические убийства.

Италия ждала выдачи преступника почти 40 лет. Власти страны отправили за ним специальный самолет ВВС. Сегодня он приземлился в римском аэропорту Чампино. Там, помимо сотрудников правоохранительных органов, его ожидал глава Минюста Альфонсо Бонафеде и министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Происходящее транслировали в прямом эфире основные итальянские телеканалы. Из аэропорта Баттисти сразу должны доставить в римскую тюрьму «Реббибия».

Бывший лидер итальянского движения «Вооруженные пролетарии за коммунизм» скрывался на протяжении многих лет в Мексике и во Франции. Там его считали протеже президента Франсуа Миттерана. Когда к власти пришел Жак Ширак Баттисти, ставшего к тому моменту автором бестселлеров, решено было выдать Италии. Однако, он сбежал в Бразилию. Верховный суд страны принял решение об экстрадиции, но вмешался президент Лула да Силва и в итоге Баттисти получил статус политического беженца. Он был отозван в декабре после запроса итальянского правительства главе Бразилии Мишелу Темеру. Вслед за этим Баттисти пропал. Он был задержан в минувшие выходные в Боливии в ходе совместной операции боливийских и итальянских правоохранителей.

Отмечается, что арест преступника стал возможен благодаря содействию президента Бразилии Жаира Болсонару, а также лидера Боливии Эво Моралеса.