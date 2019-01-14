Напавший с ножом на мэра Гданьска 27-летний мужчина страдал психическим заболеванием, — выяснили в МВД Польши. Там подтвердили, что молодой человек ранее был судим за ограбление банков и несколько недель назад вышел на свободу. После нападения на мэра он кричал, что был незаконно осужден и в этом виновата партия «Гражданская платформа». Преступление было совершено во время благотворительного концерта. Мужчина ворвался на сцену и несколько раз ударил мэра ножом. У Павла Адамовича серьезная травма сердца, раны органов брюшной полости. После операции он находится в тяжелом состоянии.