Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия поддержал включение «Новичка» в свои списки

Об этом сообщила в Твиттере постоянный представитель Великобритании в ОЗХО. Теперь у государств-участников организации есть 90 дней на то, чтобы выразить протест. Предложение по добавлению в списки ОЗХО токсичного вещества, примененного в качестве химоружия в Солсбери, было внесено Канадой, Нидерландами и США.