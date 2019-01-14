Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия поддержал включение «Новичка» в свои списки
Об этом сообщила в Твиттере постоянный представитель Великобритании в ОЗХО. Теперь у государств-участников организации есть 90 дней на то, чтобы выразить протест. Предложение по добавлению в списки ОЗХО токсичного вещества, примененного в качестве химоружия в Солсбери, было внесено Канадой, Нидерландами и США.
Комментарии3
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pavel_svr 14 января 2019 | 16:23
А что до этого «новичка» не было в списках?!
Не запрещён значит «новичок»?!
Есть ещё время пошалить...
vitaly_ma23 14 января 2019 | 16:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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pavel_svr 14 января 2019 | 17:03
vitaly_ma23:
Братан, я не Лёха Навальный, он с криптовалютой залетел, на инвестинг ком его ищи...