Москва и Токио пока не могут договориться по ряду вопросов, связанных с подписанием мирного договора
Это после переговоров с Москве с японским коллегой министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИДа Сергей Лавров назвал неприемлемыми высказывания премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что жители Курильских островов смогут остаться на их территории после перехода под японскую юрисдикцию.
Комментарии7
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vpu2011 14 января 2019 | 16:12
И тут пришёл китайский папа, и стал конь ничей.
timber_head 14 января 2019 | 16:13
"Сергей Лавров назвал неприемлемыми высказывания премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что жители Курильских островов смогут остаться на их территории после перехода под японскую юрисдикцию."
Круть какая. Типа, острова можно и отдать, а вот тех кто там живет необходимо "загнать в стойло", чтоб сидели под Путиным и знали свое место. Но министр, конечно, не дурак - разреши этим остаться и можно будет ставить крест на Дальнем Востоке - все захотят "под иностранное иго".
accyapa 14 января 2019 | 16:24
Япошки в ходе Второй Мировой войны совершали чудовищные преступления. Так Немцы, со своим Холокостом, в сравнении с Япошками, это просто Ангелы во плоти.
Чтобы прекратить уничтожение Корейцев и Китайцев, которых Япошки считали за животных, Россия (СССР) была вынуждена в августе 1945 года объявить Японии войну.
На этой войне погибли и были ранены десятки тысяч Русских солдат.
И у Япошек ещё хватает наглости, требовать пересмотра итогов Второй Мировой!!!!
sagen 14 января 2019 | 16:40
accyapa: Для того, чтобы обеспечить себе тылы при намечавшемся нападении на Финляндию, а потом и на Румынию, Болгарию, на Турцию, предвидя возражения Гитлера, Сталин обеспечил себе тылы, заключив мирный договор с Японией. Он был настолько рад этому, как при подписании Пакта с Германией .что сам лично поехал провожать на вокзал японского премьера. Японии этот мир тоже был выгоден, так она готовилась воевать с Америкой. Во время войны немецкие подводные лодки доплывали до Японии, но японцы им запрещали топить наши суда с Ленд-Лизом, чтобы не нарушать договор. Сталин напал на Японию по той же причине, что и Путин на Украину - воспользовался временной слабостью разгромленной американцами военной машины и на дурняк поживился. Он и большего хотел, Хоккайдо, и только американская атомная бомба его остановила. Острова в любом случае вернутся к Японии. Произойдет это добровольно, с получением каких-то материальных выгод или Япония заберет их совершенно бесплатно - вот это сегодня решается.
vitaly_ma23 14 января 2019 | 16:43
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kochar 14 января 2019 | 16:23
Если люди долго спорят, то это доказывает, что то, о чем они спорят, неясно для них самих.
Вольтер
alger 14 января 2019 | 17:12
ребята на Дальнем губу раскатали, но пришел барин и урезонил холопов
alger 14 января 2019 | 17:12
ребята на Дальнем губу раскатали, но пришел барин и урезонил холопов