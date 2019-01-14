"После аварии в городе Шахты в Ростовской области проведут проверку газового оборудования в многоквартирных домах"

После сегодняшней аварии в городе Шахты в Ростовской области будет проведена проверка газового оборудования в многоквартирных домах. Так распорядился губернатор Василий Голубев. По его словам, работы на месте взрыва газа будет вестись круглосуточно.

Взрыв газа произошел рано утром, погиб один человек, судьба четырех неизвестна, в том числе хозяйки квартиры, в которой все произошло. Спасатели сейчас разбирают завалы на верхних этажах дома.

Премьер Дмитрий Медведев потребовал от профильных ведомств проанализировать законодательство о безопасности в газовой сфере.

Госдума в свою очередь заявила, что в феврале рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении требований к обслуживанию газового оборудования в жилых домах.