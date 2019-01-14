После аварии в городе Шахты в Ростовской области проведут проверку газового оборудования в многоквартирных домах
После сегодняшней аварии в городе Шахты в Ростовской области будет проведена проверка газового оборудования в многоквартирных домах. Так распорядился губернатор Василий Голубев. По его словам, работы на месте взрыва газа будет вестись круглосуточно.
Взрыв газа произошел рано утром, погиб один человек, судьба четырех неизвестна, в том числе хозяйки квартиры, в которой все произошло. Спасатели сейчас разбирают завалы на верхних этажах дома.
Премьер Дмитрий Медведев потребовал от профильных ведомств проанализировать законодательство о безопасности в газовой сфере.
Госдума в свою очередь заявила, что в феврале рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении требований к обслуживанию газового оборудования в жилых домах.
Комментарии8
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nikruchev 14 января 2019 | 16:19
В результате выделят деньги карманным фирмам, те пройдут по квартирам с газовыми детекторами, бабушек раскрутят на дорогостоящие ремонты, и успокоятся на этом. Сначала надо бы выявить причину данного конкретного взрыва - может быть, пьяный хозяин забыл кран закрыть. А это может произойти с любым идеальным газовым оборудованием.
vitaly_ma23 14 января 2019 | 16:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gregor 14 января 2019 | 16:22
После аварии в городе Шахты в Ростовской области проведут проверку газового оборудования в многоквартирных домах
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До аварии проверку газового оборудования в многоквартирных домах проводить было нельзя , менталитет не позволяет .
Так же ,как иметь в стране дороги и друзей .
perestarok 14 января 2019 | 16:31
gregor: "Так же ,как иметь в стране дороги и друзей ."
Сейчас, в эпоху санкций, друзей не на что покупать.
evgeny_biolog 14 января 2019 | 16:23
"После аварии в городе Шахты в Ростовской области проведут проверку газового оборудования в многоквартирных домах"
Значит, до аварии в городе Шахты в Ростовской области проверку газового оборудования в многоквартирных домах не проводили?
ostapba 14 января 2019 | 16:29
evgeny_biolog: ????
Как это не проводили??
В Челябинске рвануло на втором и третьем этаже!!!!
Над аркой!!!
..
А тут вообще и арки нет.
Да и верхние, девятый с десятым, этажи не соответствовали проверочным указаниям!!
polsan 14 января 2019 | 16:37
evgeny_biolog: в подавляющем количестве не проводили....
Сегодня законодательно обязанность по надлежащему содержанию газовых бытовых приборов возложена на собственников.
Получается, что полномочия по контролю за состоянием газовых приборов передано тем лицам, которых собственно и нужно контролировать.
ankir 14 января 2019 | 16:25
может это теракт, а не газ?!