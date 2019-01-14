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Эксклюзив Эха 15:44, 14 января 2019

«Левый фронт» планирует проведение митинга против передачи Курил Японии на 20 января

«Левый фронт» планирует проведение митинга против передачи Курил Японии на 20 января. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Мы сейчас на стадии согласования митинга по Курилам на 20 января. Планируется широкий состав участников: там и патриоты, и левые, и либеральные силы интересуются», — сказал он.

Ранее главы России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по  мирному договору на основе Декларации 1956 года. Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Комментарии

14

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vvs7651 14 января 2019 | 15:52

"Левый фронт" лучше бы побеспокоился о защите интересов трудящихся масс.
Просто нужд народа. Чем и должна заниматься "левая" организация.
Нет рабочих мест. Профсоюзного и иного движения в защиту простых людей.

accyapa 14 января 2019 | 16:05

Япошки в ходе Второй Мировой войны совершали чудовищные преступления. Так Немцы, со своим Холокостом, в сравнении с Япошками, это просто Ангелы во плоти.

Чтобы прекратить уничтожение Корейцев и Китайцев, которых Япошки считали за животных, Россия (СССР) была вынуждена в августе 1945 года объявить Японии войну.
На этой войне погибли десятки тысяч Русских солдат.

И у Япошек ещё хватает наглости, требовать пересмотра итогов Второй Мировой!!!!

Все на митинг к стенам Япошкинского посольства на Плющихе!!!!

akpykc 14 января 2019 | 16:08

accyapa:"Все на митинг к стенам Япошкинского посольства на Плющихе!!!!"

На Плющихе находится Корейское посольство.

А впрочем без разницы. Сжечь Японский флаг у стен Корейского посольства под аплодисменты Корейских дипломатов, тоже не плохо.

alena01 14 января 2019 | 16:12

accyapa:
Да что там япошки...
Вот финны.. И СССР была вынуждена была в ноябре 1939 года...
Или поляки...
Или румыны...
Или чехи...
Или венгры...
Или афганцы...
Или грузины...
Или молдаване...
И, наконец, украинцы...

И везде - "вынуждены были"...

Может, поэтому и живут россияне в нужде... Вечной нужде...
И только кровь, на время, гасит эту вечную нужду...

accyapa 14 января 2019 | 16:19

alena01: Так Вы Алёна считаете, что Япошек напрасно наказали за их преступления в годы Второй Мировой контрибуциями и отъёмом территорий?
Да и какие это преступления, это просто самурайские ритуалы: Вырезать ещё у живого Китайца печень и у него на глазах, сожрать её.

alena01 14 января 2019 | 16:34

accyapa:
Ага... Наказали...
12 тыс. человек убитыми и 24 тыс. человек ранеными...
А финнов "наказывали" - 126 тыс....
Продолжать???
А как "наказали" Чечню??? Звездами Герокв России...

Об этом и речь - диванным и кабинетным идиотам хочется "наказать", но умирать им не хочется почему-то...
Не, ну, ты то, конечно, в окопах "Новороссии"???
Ну не на диване же такой герой трется, жопу плющит???

seva1223 14 января 2019 | 16:45

accyapa: А если Ваш предок неандерталец, отмеителил другого неандертальца, вас тоже будим судить!?

accyapa 14 января 2019 | 16:37

alena01:Или поляки...
Или румыны...
Или чехи...
Или венгры..."

А Венгров и Румынцев свыше ста тысяч Русские звери и недочеловеки убили в 1943 году под Сталинградом и Воронежем. Правда непонятно, как они там оказались. Видимо туристы.

vezdehod1 14 января 2019 | 16:05

А провепсти марш за возвращение Крыма в лоно Украины - слабо провести?

dominator13 14 января 2019 | 16:15

vezdehod1: Умрёт Путин , а он обязательно умрёт, законы природы указом не отменишь и избавится Россия от этой украинской обузы

savbensmb 14 января 2019 | 16:24

vezdehod1: Согласен. Крым оттяпать, вопреки Будапештскому меморандуму, это нормально, а отдать часть Курильских островов, согласно договору 1956 года, это не патриотично...

dominator13 14 января 2019 | 16:03

Все это дырявые понты.Отвлечения внимания от проблем в стране.Удальцов фронтовик дырявый.парашник.Его бы в нормальную зону, он бы сдох на лесоповале или в шахте через месяц, говнюк краснопузый, активист херов

puteshestvennik 14 января 2019 | 16:24

Ну вот посмотрим количество патриотов которым не лень выйти помитинговать по данной теме.

pravdatut 14 января 2019 | 16:27

Переселить "Левый фронт" на эти острова.

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