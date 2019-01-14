«Левый фронт» планирует проведение митинга против передачи Курил Японии на 20 января. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Мы сейчас на стадии согласования митинга по Курилам на 20 января. Планируется широкий состав участников: там и патриоты, и левые, и либеральные силы интересуются», — сказал он.

Ранее главы России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.