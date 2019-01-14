Семья Маргариты Тереховой просит финансово помочь на лечение актрисы, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера
Обращение опубликовано на сайте Союза кинематографистов. В нем говорится, что Терехова прикована к постели, ей требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход. Дочь актрисы Анна Терехова утверждает, что семье денег на это катастрофически не хватает.
Комментарии11
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askold_rurik 14 января 2019 | 16:07
vitaly_mf23: Не Лехе надо бросать эту ссылку, а семье Маргариты Тереховой.
vitaly_ma23 14 января 2019 | 16:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zapadnay 14 января 2019 | 15:46
На ракеты деньги есть, на всякие ЦАРы и прочие виолончели тоже, а на больных стариков и детей нет и не будет. Терехова столько сделала в кино, а оказалась ни кому не нужной.
dennik 14 января 2019 | 15:48
И таких семей в России, десятки тысяч!!! К сожалению, спасение утопающих, дело самих утопающих ...
jetsam 14 января 2019 | 15:55
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АКТРИСА.
как жаль.
lager23 14 января 2019 | 15:59
Государство бросило их, оно бросит и нас... так зачем люди платят налоги?
gregor 14 января 2019 | 16:01
А Мединский с МихАлковыми в курсе ?
polsan 14 января 2019 | 16:06
gregor: наверняка они в курсе, только помогать они не будут! Да и сколько ещё больных пожилых актёров и вообще россиян умирают в забвении и одиночестве терпя лишения и боль. На этих денег нет!
antiboh 14 января 2019 | 16:30
polsan: СМИ : "Итак в Москве, доплаты к пенсиям теперь будут получать:
1) ===
2) ===
3) Удостоившиеся звания Народных и Заслуженных артистов России и СССР - в размере 30 тысяч рублей.""
А что делать тысячам больным с 8-ми тысячной пенсией?К тому же они не имеют такой возможности,как люди известные..
alo0000 14 января 2019 | 16:17
Государственная медицинская страховка - такая же профанация, как и пенсионное обеспечение. На пенсии нельзя жить достойно, а с страх медициной не то что вылечиться, уйти из жизни достойно не получится.
cromwel 14 января 2019 | 16:25
Тереховой сейчас с горем пополам наскребут. А что делать миллионам россиян которые больные и в беде?
Ботексу плевать на них.