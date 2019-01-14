Министр просвещения Ольга Васильева признает необходимость изменения системы подготовки к единому госэкзамену
В интервью Российской газете она сказала, что нужно бороться с натаскиванием к ЕГЭ. По сути, в конце девятого класса ученики российских школ прекращают учиться и заняты только подготовкой к экзамену.
Комментарии6
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kindman_a 14 января 2019 | 15:36
Почему эта тётя считает, что узкопрофильную подготовку надо заменять изучением ОБЖ, экологии родного края и прочей лабуды, а не тем, что требуется учащемуся?
Гоните ее в шею!!
antiboh 14 января 2019 | 16:03
Может проще министра отменить вместе с егэ?
bratec_kot_voskrese 14 января 2019 | 16:00
Вообще то подготовка к экзамену это нормальная практика )))
jedi 14 января 2019 | 16:08
И снова эта тетка сморозила глупость, ничего не понимая по сути. Вместо того, чтобы ввести в старших классах систему набора предметов для сдачи экзаменов, всех заставляют ходить на все уроки без исключения.
yazva_sibirskaya 14 января 2019 | 17:01
jedi: Можно подумать, вы прям вот знали, что вам понадобится в жизни. А если вы не поступите на выбранную специальность? А если что-то случится и вам придется поменять специальность? Такое ведь сплошь и рядом.
yazva_sibirskaya 14 января 2019 | 16:41
Да когда она в последний-то раз в школе-то была, этот, с позволения сказать, "министр" с ее, кстати, хоровым образованием?!