Сергей Лавров: У России и Японии сохраняются существенные разногласия по мирному договору
У России и Японии сохраняются существенные разногласия по мирному договору, — признал глава МИДа Сергей Лавров после переговоров со своим японским коллегой в Москве. Он подчеркнул, что суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается. Лавров назвал неприемлемым для Москвы то, что в японском законодательстве Южные Курилы называются «северными территориями».
Комментарии24
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zhrv 14 января 2019 | 15:38
- "У России и Японии сохраняются существенные разногласия по мирному договору"
Значит, скоро машка и в ту сторону затявкает.
danko1 14 января 2019 | 15:42
zhrv: У России, той, что Путин, разногласия практически со всеми цивилизованными странами.
И при Путине, который война, по-другому не будет.
watson_ 14 января 2019 | 16:07
Мирный договор - да, если японцы будут не против, а острова - нет, они российские. Вопрос о суверенитете островов не стоит - сказал Министр иностранных дел России Лавров. И это правильно.
seryj_wolk 14 января 2019 | 15:41
Целью заключения любого договора является получение каких-то преимуществ для обеих сторон. А что может получит Япония от этого договора, если рфия не хочет отдавать Курилы? Правильный ответ:ничего. Так зачем ей это надо?
rules24 14 января 2019 | 15:49
seryj_wolk: Так зачем ей это надо?
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Вот и вправду зачем? Может затем что все премьеры Японии пиарятся на теме Курил? А сами острова Россия никогда джапам не отдаст как Шеварднадзе при Горбачеве подарил пиндосам кусок Баренцева моря.
alexeycapitan 14 января 2019 | 15:54
seryj_wolk: Правильный ответ: Япония может получить участие в совместном освоении ресурсов ДВ. Особенно важных для Японии энергетических ресурсов. Безвизовый доступ японцев на Курилы. Льготы для японского бизнеса и т.д. А вот что может получить Россия отдав 2 острова?
rules24 14 января 2019 | 16:02
alexeycapitan: А вот что может получить Россия отдав 2 острова?
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Не получит а потеряет. Потеряет проход через единственные два незамерзающих пролива, богатейшие рыбные промыслы, кусок охотского моря, кусок шельфа с богатыми нефтегазовыми месторождениями, сами острова где могут разместиться ракетные установки США и дофига чего еще по мелочи.
watson_ 14 января 2019 | 16:09
rules24: Всё верно. А самураи поноют и всё, у них более насущные проблемы с Китаем в территориальных вопросах , и переть против России им не с руки.
vezdehod1 14 января 2019 | 16:11
Естественно...На ваши условия Япония никогда не пойдёт, а вы из не собираетесь менять.
idruker 14 января 2019 | 16:11
rules24: "Потеряет проход через единственные два незамерзающих пролива, " - вот с какой стати она его потеряет? Правила свободного судоходства никто не отменял.
rules24 14 января 2019 | 16:44
idruker: Правила свободного судоходства никто не отменял.
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Правила они такие правила.
В исключительной экономической зоне все верно. В территориальных водах совсем не так. Главное отличие в том что "проход не должен нарушать безопасность прибрежного государства". Обьявить об опасности прохода иностранных судов, особенно военных, и все. И идти нашим кораблям вокруг всей Японии.
buzukin075 14 января 2019 | 15:44
Ну шо, япона мать? Приехал по шерсть, а выпнули стриженым, да еще и нахер послали? А как дышали, мля, обещали русских с островов не выгонять и денег не просить :) Уроды!
Какие все-таки наши власти забывчивые - который год не отмечают День Победы над Японией. Отмечали бы - и эти наглые косоглазые морды так и отирались бы у параши, а не разевали рот на острова. Хватит им какие-то намеки делать - нахер и все дела - никакой рыбы! Попался браконьер - значит, утоп :)
kmamonov_2 14 января 2019 | 15:53
buzukin075:
Молния:Министр иностранных дел России Сергей Лавров только что заявил, что вопрос суверенитета над южными Курильскими островами обсуждению не подлежит: это территория России.
Точка! Эта новость с нормального ресурса. А на Эхе – вроде то же, но новость утопили в либеральном компоте.
«Маладцы», мля …
buzukin075 14 января 2019 | 15:57
kmamonov_2: Непонятно только - чего ждали, две недели тут либерасты окружающую среду поносом заливали. Могли бы и сразу нахер отослать и отменить визит - тогда премьер с этим министром дружно сделали бы один харакири, а другой - целую сеппуку :)
kmamonov_2 14 января 2019 | 15:59
Кабы не было зимы, кабы, кабы, кабы… Не услышали бы мы, клятву дяди Абэ.
kmamonov_2 14 января 2019 | 16:01
Либер-ахи, срочно делайте сеппуку !
Кина не будет. Курилы наши !
accyapa 14 января 2019 | 15:44
Вообще если посмотреть на карту литосферных плит и карту тектонических разломов, то мы увидим что к Курильскому архипелагу относится и остров Хоккайдо.
А при капитуляции Япошки от Курильских островов отказались, из этого следует, что России надо выставить территориальные требования на Хоккайдо.
zor 14 января 2019 | 16:10
Россия не побеждала Японию. После 2-х атомных ударов США и объявления японским Императора о полной капитуляции , Россия
быстренько объявила Японии войну(?),нарушила мирный договор,который Япония соблюдала всю 2-ю мировую войну,ввела войска и оттяпала острова.
В 2014 году ,Россия провела ту же ,по сути операцию, оттяпав Крым у Украины(нарушила свой же договор о границах,воспользовалась неразберихой,бегством "императора" и т.д)accyapa:
aleksandr39 14 января 2019 | 15:46
Россия предлагает подписать мирный договор ,но острова не отдавать ,кроме того Япония должна будет заплатить России несколько десятков триллионов долларов и снабжать новейшими технологиями
accyapa 14 января 2019 | 16:01
aleksandr39: Япошки в ходе Второй Мировой войны совершали чудовищные преступления. Так Немцы, со своим Холокостом, в сравнении с Япошками, это просто Ангелы во плоти.
Чтобы прекратить уничтожение Корейцев и Китайцев, которых Япошки считали за животных, Россия (СССР) была вынуждена в августе 1945 года объявить Японии войну.
На этой войне погибли десятки тысяч Русских солдат.
И у Япошек ещё хватает наглости, требовать пересмотра итогов Второй Мировой!!!!
rules24 14 января 2019 | 16:15
accyapa: На этой войне погибли десятки тысяч Русских солдат.
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Все правильно кроме этого. Погибло 12 тысяч советских солдат. Армию СССР к 1945 году составляли ветераны войны с Германией. Вдули джапам с минимальными потерями.
alo0000 14 января 2019 | 16:04
Значит будем сдавать природные ресурсы сахалина и шельфа, чтобы умаслить япошек.
cromwel 14 января 2019 | 16:32
Я теперь догадался, почему премьер-министр Абэ давал обещание покойному папе. Потому что если бы дал обещание живому, тот бы сейчас ему всю жопу порвал на британский флаг
Теперь вечером саке нажрется И гейшу пригласит.
andre_klimov 14 января 2019 | 16:42
Путяру собственная команда макнула в говнецо мордой. Не быть ему "человеком формально завершившем Вторую Мировую". Так и останется в истории только влазящим в чужие конфликты и грабящим соседей гопником...