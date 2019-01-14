Сергей Лавров: У России и Японии сохраняются существенные разногласия по мирному договору

У России и Японии сохраняются существенные разногласия по мирному договору, — признал глава МИДа Сергей Лавров после переговоров со своим японским коллегой в Москве. Он подчеркнул, что суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается. Лавров назвал неприемлемым для Москвы то, что в японском законодательстве Южные Курилы называются «северными территориями».