ФСБ обратилась к суду с просьбой закрыть заседание по продлению задержанным в Керченском проливе украинским морякам
ФСБ обратилась к Лефортовскому суду с просьбой закрыть заседание по продлению задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Выполнение их просьбы недопустимо, поскольку нарушает ряд статей законодательства, — сказал «Эху Москвы» адвокат команды защиты моряков Сергей Бадамшин.
Он отметил, что Лефортовский суд действительно стал закрывать дела ФСБ, ссылаясь на меры безопасности и тайну следствия.
Комментарии8
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dominator13 14 января 2019 | 16:17
vitaly_mf23: Леха, отзовись ты наконец, а то твой причтель все сайты Рунета засрал
ed10075 14 января 2019 | 15:42
Значит есть что скрывать от глаз общественности.
Публичность для жулья как яркий свет для плесени.
vezdehod1 14 января 2019 | 16:08
А что там такого секретного, что нужнл делать Процесс закрытым - неужели боятся, что вскроется Незаконное задержание украинских моряков в нейтральных водах.
seryj_wolk 14 января 2019 | 15:47
Рфские судьи не судят по закону, а по указке исполнительной власти. Потому и просит ФСБ о сокрытии хода процесса от общественности.
alex362 14 января 2019 | 15:51
А ещё - передать дело на рассмотрение тройки по особо важным делам. Прокурор, следователь и судья - что ещё нужно для осуществления самого справедливого суда во Вселенной?
dwoq 14 января 2019 | 15:55
Что значит закрыть, сделать непубличными?
delovoy_podolsk 14 января 2019 | 16:21
Вопиющее нарушение законов и конституционных прав граждан, к примеру. "презумпция невиновности" в России стало общим местом и уже особо не скрывается. Если ФСБ требует закрыть дела от общественности, то это значит там вообще полный произвол. Просто взяли людей в заложники, понимая, что если их несломаных выпустить, они расскажут такое, что мир получит новый повод для осуждения Рашки-говняшки, как тоталитарного скопища ублюдков. Поэтому и побаиваются... ещё побаиваются... Но скоро и это им будет нипочём. Для них важнее вовсе закрыть доступ россиян к альтернативной точке зрения, и как только это произойдёт - всё можно расслабится. Понравится начальнику ФСБ ваша квартира, вы станете экстремистом. Всё по закону. При Сталине, кстати, была самая свободная Конституция...
ankir 14 января 2019 | 16:23
Зачем столько шума вокруг нарушителей границы? Нарушили бы границы США, потопили бы эти тазики с пулеметами и делов.