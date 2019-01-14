ФСБ обратилась к суду с просьбой закрыть заседание по продлению задержанным в Керченском проливе украинским морякам

ФСБ обратилась к Лефортовскому суду с просьбой закрыть заседание по продлению задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Выполнение их просьбы недопустимо, поскольку нарушает ряд статей законодательства, — сказал «Эху Москвы» адвокат команды защиты моряков Сергей Бадамшин.

Он отметил, что Лефортовский суд действительно стал закрывать дела ФСБ, ссылаясь на меры безопасности и тайну следствия.