Дмитрий Медведев: Минск должен больше ценить поддержку Москвы

Минск должен больше ценить поддержку Москвы, — считает премьер Дмитрий Медведев. По его словам, российские власти помогают Белоруссии, по сути, «вынимая деньги из собственной экономики». Он подчеркнул, что Россия сохраняет большой объем кредитной поддержки соседней страны и при этом не требует возврата средств. Москва и Минск никак не могут договориться о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора после проведения Россией налогового маневра.