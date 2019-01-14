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15:04, 14 января 2019

Дмитрий Медведев: Минск должен больше ценить поддержку Москвы

Минск должен больше ценить поддержку Москвы, — считает премьер Дмитрий Медведев. По его словам, российские власти помогают Белоруссии, по сути, «вынимая деньги из собственной экономики». Он подчеркнул, что Россия сохраняет большой объем кредитной поддержки соседней страны и при этом не требует возврата средств. Москва и Минск никак не могут договориться о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора после проведения Россией налогового маневра.

Комментарии

13

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vitaly_mf23 14 января 2019 | 15:07


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captaingeorge 14 января 2019 | 15:13

Весьма странные откровения! Похоже на явку с повинной...

polsan 14 января 2019 | 15:26

captaingeorge: ... похоже это было сказано для внутреннего потребления. Мол россияне помогают белорусам, а те вон нос воротят.

a_buvgrobu 14 января 2019 | 15:13

Россия никогда не обещала другим государствам компенсировать недополученные в том числе из-за налогового манёвра доходы.
Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку. А зачем нам такой союзник, который ещё не разу не помог нам в признании Ю.Осетии, Абхазии, в разных конфликтах, по вопросу Украины, с признанием Крыма и ещё много чего, где нужно было проявить солидарность с Россией? Зачем нам нужны такие союзники, которые санкции с Европой, поворачивают в свою пользу, пропуская европейские товары на наш рынок, выдавая её за свою, торгуя нашим топливом себе на радость с нашим недругом - Украиной? Белорусскому народу мы не враги, но Лукашенко и его прихвостни в открытую шантажируют Россию, намекая уйти к Западу! Хватит этого бояться, соседи дошантажировались и посмотрите на их народ и экономику страны! Так будет и с Белоруссией, даже ещё быстрее и хуже, т. к. ваша страна меньше и разорят её на раз два..

ostapba 14 января 2019 | 15:19

a_buvgrobu: Россия не обещала???
А стричь белоруса твоя россия собралась по каким расценкам?
По мухосранским??
Или по мировой цене на рабочую силу?
И ее продукцию даже?

eniro 14 января 2019 | 15:27

ostapba: Этот абу не просто нуждается в том, чтоб его выслушали,- он хочет понять, о чём он говорит.

trans 14 января 2019 | 15:16


Вот если бы Димон сказал - " Минск должен больше ценить поддержку Москвы, российские власти помогают Белоруссии, по сути за счет того, что меньше складывают в свои карманы", - вот это было бы хорошо.

А так из собственной экономики путинская шобла гребет не мерено, так что по сравнению с этим Белоруссии перепадает не так уж и много.

platonnekafrin 14 января 2019 | 15:19

Димон стал полным айфоном! Бравировать, что пробросался бюджетными деньгами ни одному премьеру в голову не приходило.

avp235 14 января 2019 | 15:22

"Минск должен больше ценить поддержку Москвы" - это угроза?

vadimp 14 января 2019 | 15:26

"Минск должен больше ценить поддержку Москвы ... "

А то! :) Глянешь на Грузию, глянешь на Украину, глянешь ... и сразу заценишь "поддержку"!

nemez1 14 января 2019 | 15:29

Поддержка Германии, обошлась бы Белоруссии гораздо дешевле, а результат был бы не сравнимо выше.

sasass 14 января 2019 | 15:33

Метит на место Лукашенко , что ли после поглощения Москвой Минска....

sagen 14 января 2019 | 15:35

А что, это выход из положения. Путина и Медведева под суд, Лукашенко президент. Народ будет "за" руками и ногами.

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