Генпрокуратура и Минюст не поддержали резонансный законопроект об ответственности за фейковые новости

Власти считают, что подобная норма угрожает свободе распространения информации.

Генпрокуратура негативно отозвалась о законопроекте, предусматривающем наказание за фейковые новости и неуважительные высказывания в интернете в адрес чиновников. Представитель надзорного ведомства объяснила Госдуме, что в документе не представлено достаточных оснований для внесудебной блокировки сайтов – нарушителей, а сама реализация потребует проведения долговременных лингвистических экспертиз. Об этом пишет «Интерфакс».

Отрицательный отзыв к инициативе парламентариев – единороссов также подготовили Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор. После анализа законопроекта у ведомств накопилось много замечаний. В совместном проекте отзыва говориться о том, что в существующей редакции правительство документ не поддержит. Позже кабмин решит, стоит ли доработать его во втором чтении, или переработать с нуля.

Законопроект предлагает штрафовать граждан на пять тысяч рублей за публикацию «фейковых» новостей, и сажать на 15 суток за выражение неуважения в интернете к органам власти и обществу.