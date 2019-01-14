Генпрокуратура и Минюст не поддержали резонансный законопроект об ответственности за фейковые новости
Власти считают, что подобная норма угрожает свободе распространения информации.
Генпрокуратура негативно отозвалась о законопроекте, предусматривающем наказание за фейковые новости и неуважительные высказывания в интернете в адрес чиновников. Представитель надзорного ведомства объяснила Госдуме, что в документе не представлено достаточных оснований для внесудебной блокировки сайтов – нарушителей, а сама реализация потребует проведения долговременных лингвистических экспертиз. Об этом пишет «Интерфакс».
Отрицательный отзыв к инициативе парламентариев – единороссов также подготовили Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор. После анализа законопроекта у ведомств накопилось много замечаний. В совместном проекте отзыва говориться о том, что в существующей редакции правительство документ не поддержит. Позже кабмин решит, стоит ли доработать его во втором чтении, или переработать с нуля.
Законопроект предлагает штрафовать граждан на пять тысяч рублей за публикацию «фейковых» новостей, и сажать на 15 суток за выражение неуважения в интернете к органам власти и обществу.
Комментарии2
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 15:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
luger_max_otto 14 января 2019 | 15:11
Симптоматично, что. Отрабатывается позиция "мы как максимум исполняли преступные приказы, а еще топили преступные инициативы". Чисто Нюрнберг приближается.