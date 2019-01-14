Минюст начинает проверку просветительского центра Мемориал на предмет выполнения функций НКО-иноагента
Как сообщает пресс-служба Международного Мемориала, уже переданы в Минюст необходимые документы. Нынешняя проверка – внеплановая. В письме Минюста говорится, что ее инициировал некий государственный орган, но не уточняет, какой.
Комментарии6
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 15:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ugas 14 января 2019 | 15:20
vitaly_mf23: Сука, как же ты задолбал!!!
rom8883 14 января 2019 | 15:20
Это тот орган, который Путин клал на конституцию.
luger_max_otto 14 января 2019 | 15:25
rom8883: Минюст и его вертухаи? Да, пожалуй.
delovoy_podolsk 14 января 2019 | 15:23
Мемориал - организация, которая постоянно напоминает и выкапывает фактический материал, для доказательств, о вреде и злородности советско-российской власти. Все эти списки работников карательных органов, могилы и обелиски репрессированных, постоянно злят власть, поскольку не дают им создать в головах населения радужную картину себя, как добрую умную заботливую Родину-мать. Значит надо этот "Мемориал" ликвидировать! Но не понимают эти кретины, что "Меморил" - та единственная (возможно уже единственная) более менее конструктивная вещь, которая поможет, внедряя в умы людей критическое отношение к власти в России, спасти жизни многих и многих. И возможно, очередные палачи российских режимов не смогут осуществить свои планы на наших детях и внуках.
rules24 14 января 2019 | 15:34
delovoy_podolsk: Значит надо этот "Мемориал" ликвидировать!
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Кто его ликвидирует хомячищще? Пусть признает себя иностранным агентом что есть чистая правда. Никого в тюрьму не сажают как Бутину. Никого не держат в одиночных камерах с допросами и прогулками по ночам. Никому не шьют срок в 15 лет.