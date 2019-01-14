В Чечне были убиты еще два гея
Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», они скончались в результате пыток сотрудниками полиции.
В результате очередной массовой волны задержаний геев в Чечне, которая продолжается с конца декабря, за решеткой оказались около 40 человек. По меньшей мере двое из них погибли в результате пыток, рассказал «МБХ Медиа» директор «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков. По его словам, задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а гомосексуалов незаконно удерживают в Аргуне. Ранее СМИ сообщали, что в этом городе находится так называемая «тюрьма для геев». Кочетков добавил, что чеченские полицейские запугивают людей, угрожают сфабрикованными уголовными делами и делают все, чтобы геи не смогли покинуть республику, в том числе отбирают документы.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов в беседе с «Интерфаксом» назвал эту информацию «абсолютной ложью». По его словам, «задержаний по признакам сексуальной ориентации» в Чечне не было и не могло быть.
Впервые о преследовании геев в Чечне стало известно весной 2017 года. Власти республики неоднократно отвергали все обвинения, а глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гомосексуалов там нет.
Комментарии21
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 15:05
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pattrick3 14 января 2019 | 15:27
Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», они скончались в результате пыток сотрудниками полиции...
Тупое враньё.
polikarpich 14 января 2019 | 15:31
pattrick3: О, так ты выжил?!!! Так объявись, расскажи, как всё было на самом деле.
blahovdav 14 января 2019 | 15:34
pattrick3: Тупое враньё.\\\\\ Патька, а твое глотание птичьего молока кадыровских соколов к чему можно приписать?? Откорм свиноматки?
melnikov_ivan_85 14 января 2019 | 15:35
pattrick3: Тебе об этом Кадыров доложил?
ostapba 14 января 2019 | 15:35
Из всех подписантов федеративного договора, уклонились от подписания Чечня и Татарстан..
Вроде бы совпадение у федерастов мыслей с своими федералами..
Ан нет..
Как говорится своя рубашка ближе к....
В общем вместо гимностерки даже..
vanadium_v 14 января 2019 | 15:07
что скажут местные окололиберальные геи?
polikarpich 14 января 2019 | 15:15
vanadium_v: Провластные путриотичные педерасты уже сказали своё веское слово?
stal26 14 января 2019 | 15:15
vanadium_v: А ничего они не скажут, у них рты заняты! )))
blahovdav 14 января 2019 | 15:36
vanadium_v: что скажут местные окололиберальные геи?\\\\ Я уже слышал, как хрюкали путлеровские свинки, когда откинулся прпутлеровский фидорок бузина...
liquidsky__ 14 января 2019 | 15:10
очередной массовой волны задержаний геев в Чечне..
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Судя по новостям на Эхе, в Чечне процентов 70 геев, и бедные натуралы еле отбиваются от этих зомби волнами задержаний и ликвидаций. Тут поневоле посочувствуешь последним настоящим чеченцам.
polikarpich 14 января 2019 | 15:12
liquidsky__: Это по принципу "смотрю в книгу, а вижу фигу", так, что ли?
rom8883 14 января 2019 | 15:12
Начинается сезон в курортном кластере кавказа.
a_buvgrobu 14 января 2019 | 15:18
Послушать эту лживую МБХ и педрилу Кочеткова, так вся Чечня переполнена гомосярами.. Да там таких на дух не переносят и очень сильно сомневаюсь, что кто-то в Чечне в здравом уме и трезвой памяти объявит себя говномесом..
polikarpich 14 января 2019 | 15:29
a_buvgrobu: Не надо свистеть. Анекдоты про ЭТО и про кавказцев мы все помним ещё с раннего школьного возраста. И они появились не на пустом месте. И насчёт овечек тоже.
А вот "объявлять" там действительно не принято. Всё по тихому.
vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 15:22
"Русский мир" - он даже в Чечне "Русский мир".
remych 14 января 2019 | 15:27
Не воевать же с Чечней из-за двух геев. В войне могут погибнуть сотни и тысячи.
mppv 14 января 2019 | 15:32
Выпытывали главную тайну геев?
staglla 14 января 2019 | 15:33
Интересно - как они узнают что человек гей? Ну что б арестовать его и запытать досмерти.
Неужели эти, не такие как все, чеченцы ходят в женском, подкрашивают глаза и вот это вот всё?
kochar 14 января 2019 | 15:34
"...глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гомосексуалов там нет."
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Если такими темпами их бедолаг будут отстреливать,то скоро их не будет.
Распоряжаться чужими жизнями кто то же дал ему право...
tovarich67 14 января 2019 | 15:36
Не два гея а два человека.убили просто за то что кому то они не 6равят я.завтра им царю зверей не понравится скрипачи а послезавтра тенисисты..и не в Чечне а в России. Так что путинизм это смерть любому кто не понравился власти