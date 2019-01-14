В Чечне были убиты еще два гея

Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», они скончались в результате пыток сотрудниками полиции.

В результате очередной массовой волны задержаний геев в Чечне, которая продолжается с конца декабря, за решеткой оказались около 40 человек. По меньшей мере двое из них погибли в результате пыток, рассказал «МБХ Медиа» директор «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков. По его словам, задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а гомосексуалов незаконно удерживают в Аргуне. Ранее СМИ сообщали, что в этом городе находится так называемая «тюрьма для геев». Кочетков добавил, что чеченские полицейские запугивают людей, угрожают сфабрикованными уголовными делами и делают все, чтобы геи не смогли покинуть республику, в том числе отбирают документы.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов в беседе с «Интерфаксом» назвал эту информацию «абсолютной ложью». По его словам, «задержаний по признакам сексуальной ориентации» в Чечне не было и не могло быть.

Впервые о преследовании геев в Чечне стало известно весной 2017 года. Власти республики неоднократно отвергали все обвинения, а глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гомосексуалов там нет.