Госдума намерена ужесточить требования к обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах

Соответствующий законопроект во втором чтении будет рассмотрен в нижней палате парламента уже в феврале, — сообщает ТАСС. Документ обязывает управляющей организации заключать договоры на обслуживание газового оборудования со специализируемыми организациями. Сегодня утром в городе Шахты Ростовской области в жилом доме, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. Один человек погиб, судьба четырех неизвестна. Все произошло рано утром, — рассказала в эфире РБК местная жительница Ирина Игумнова.

Спасатели сейчас разбирают завалы на верхних этажах разрушенного дома.