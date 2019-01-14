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15:00, 14 января 2019

Госдума намерена ужесточить требования к обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах

Соответствующий законопроект во втором чтении будет рассмотрен в нижней палате парламента уже в феврале, — сообщает ТАСС. Документ обязывает управляющей организации заключать договоры на обслуживание газового оборудования со специализируемыми организациями. Сегодня утром в городе Шахты Ростовской области в жилом доме, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. Один человек погиб, судьба четырех неизвестна. Все произошло рано утром, — рассказала в эфире РБК местная жительница Ирина Игумнова.

Спасатели сейчас разбирают завалы на верхних этажах разрушенного дома.

Комментарии

14

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vitaly_mf23 14 января 2019 | 15:06


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







kindman_a 14 января 2019 | 15:08

Пиз..ец, опять тарифы на техобслуживание газоборудования ЖКХ - вверх.
Безопасность при этом - вниз.

luger_max_otto 14 января 2019 | 15:15

А как же. Всяка тварь жрать хочет.

punk_not_dead 14 января 2019 | 15:18

kindman_a:
тарифы вырастут, а "безопасностью" займутся ФСБ**, Золотов**, полицаи**, ОМОН** и ЧВК** тоже можно - так хочется
контролировать с возможностью "законного" взлома дверей и кражи ценного имущества граждан - заодно и поголовье "гвардейских" карателей увеличить, чтобы побольше нажиться на капусте из комбината "дружба народов"

** организации, разрешенные и оплачиваемые из бюджета РФ

ugas 14 января 2019 | 15:09

vitaly_mf23: Козел! Люди погибли, а ты все лохов ищешь?!

kreamssdick 14 января 2019 | 15:35

Если там взорвался баллон, то что может предложить Госдура? Обходить каждую квартиру ежедневно, чтобы проверить, не заныкал ли кто баллон газу? А если пенсионерка в альцгеймере, ядерный электорат Путина, забыла привернуть газ на плите, как это можно проконтролировать?

delovoy_podolsk 14 января 2019 | 15:09

Старые приёмчики - самые лучшие приёмчики. Мусорные скандалы в СМИ дали повод повысить тарифы на вывоз мусора в Московской области в полтора раза. Одиночные случаи наезда автотранспорта на автобусные остановки, но распиаренные СМИ до государственной проблемы дали повод выделить (украсть) деньги из бюджета на "благоустройство" новых остановок по всей области. Очередь за газом. Считаю, раза в два повысят тарифы. Кто больше даст?

vanadium_v 14 января 2019 | 15:10

запрещать надо,
поэтапно переводить МКД на электричество.

plank1957 14 января 2019 | 15:11

А откуда стало известно, что это взрыв бытового газа? Следствия еще не было, а выводы налицо. Это как так?

polsan 14 января 2019 | 15:12

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере уже 45 случаев взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим.

Константин Крохин член Торгово-промышленной палаты России:

К большому сожалению, в России в последние десятилетия полностью деградировала система газового надзора. Если в отношении промышленных предприятий и нежилого сектора еще более или менее существует система контроля разных ведомств (это и Ростехнадзор, и строительный надзор, и прочее), то в отношении жилого сектора эта система практически отсутствует.

rom8883 14 января 2019 | 15:15

polsan: Газпром деньги гребёт, а о безопасности не заботится. И вообще похоже на теракт с целью заставить россиян платить за техобслуживание.

platonnekafrin 14 января 2019 | 15:15

До того как Дума обеспокоилась нашей безопасностью, обсуживание газовых приборов входило в цену газа. Приборы, естественно, никто не обслуживал. Скоро всё изменится! Опасные для населения плитки станут не обслуживать за дополнительную плату.

spitac 14 января 2019 | 15:21

А может, просто начать соблюдать существующие правила?
Ведь если "ужесточенные" так же будут соблюдать - аварий по-прежнему не избежать.

sin55 14 января 2019 | 15:28

надо запретить газоснабжение населения и тогда заживем

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