Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия поддержал включение «Новичка» в свои списки
Об этом сообщила в Твиттере постоянный представитель Великобритании в ОЗХО. Теперь у государств-участников организации есть 90 дней на то, чтобы выразить протест. Предложение по добавлению в списки ОЗХО токсичного вещества, примененного в качестве химоружия в Солсбери, было внесено Канадой, Нидерландами и США.
Комментарии5
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:34
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kara 14 января 2019 | 14:35
другими словами, Новичек это не БОВ, и травить им можно
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 14:40
Это нападение на нашу химическую скрепу.
rules24 14 января 2019 | 14:53
Все зашибись. За "Новичка" можно радоваться. Он в надежных руках Канады, Нидерландов и США. Вот только где же окончательный отчет ОЗХО по Думе? Затерялся что ли?
rom8883 14 января 2019 | 15:17
Однозначно включить, если от него люди помирают.