Напавший с ножом на мэра Гданьска 27-летний мужчина страдал психическим заболеванием
Напавший с ножом на мэра Гданьска 27-летний мужчина страдал психическим заболеванием, — выяснили в МВД Польши. Там подтвердили, что молодой человек ранее был судим за ограбление банков и несколько недель назад вышел на свободу.
После нападения на мэра он кричал, что был незаконно осужден и в этом виновата партия «Гражданская платформа». Преступление было совершено во время благотворительного концерта. Мужчина ворвался на сцену и несколько раз ударил мэра ножом. У Павла Адамовича серьезная травма сердца, раны органов брюшной полости. После операции он находится в тяжелом состоянии.
Комментарии4
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:33
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olenenok_zed 14 января 2019 | 14:55
Не повезло..
bosen48 14 января 2019 | 14:56
А здесь тоже скрепы виноваты?!
rules24 14 января 2019 | 14:58
Это что получается? В ЕСе психов сажают в тюрьму а не в лечебницу? Или его в тюрьме сделали психом?