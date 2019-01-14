Новобранца из Санкт-Петербурга, который умер в госпитале в конце прошлой недели, похоронят завтра в Петербурге

Сергея Ручкина призвали в армию в конце 2018-го года.

Молодой человек скончался после того, как почти месяц провел в медучреждениях Министерства обороны. На военный аэродром в Громово Приозерского района он прибыл в середине декабря, но вскоре заболел и оказался в местной медсанчасти. Затем состояние Сергея Ручкина ухудшилось, и его перевели в госпиталь в Выборге. Как выяснила правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга», в ночь на 31 декабря температура у солдата поднялась за сорок и его перевели в окружной военный клинический госпиталь в Петербург. Здесь у него обнаружили пневмонию. 6 января Сергея перевели в Военно-медицинскую академию. Там его ввели в состояние медикаментозной комы, из которой он не вышел. «Фонтанке.ру» в Западном военном округе сообщили, что больному своевременно оказали медицинскую помощь, однако ввиду тяжёлого и скоротечного течения болезни спасти военнослужащего не удалось. По факту гибели солдата в округе проводят проверку.

Год назад в военных частях Ленинградской области была отмечена вспышка пневмонии. Тогда в госпиталях оказались сотни призывников.