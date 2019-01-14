Новобранца из Санкт-Петербурга, который умер в госпитале в конце прошлой недели, похоронят завтра в Петербурге
Сергея Ручкина призвали в армию в конце 2018-го года.
Молодой человек скончался после того, как почти месяц провел в медучреждениях Министерства обороны. На военный аэродром в Громово Приозерского района он прибыл в середине декабря, но вскоре заболел и оказался в местной медсанчасти. Затем состояние Сергея Ручкина ухудшилось, и его перевели в госпиталь в Выборге. Как выяснила правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга», в ночь на 31 декабря температура у солдата поднялась за сорок и его перевели в окружной военный клинический госпиталь в Петербург. Здесь у него обнаружили пневмонию. 6 января Сергея перевели в Военно-медицинскую академию. Там его ввели в состояние медикаментозной комы, из которой он не вышел. «Фонтанке.ру» в Западном военном округе сообщили, что больному своевременно оказали медицинскую помощь, однако ввиду тяжёлого и скоротечного течения болезни спасти военнослужащего не удалось. По факту гибели солдата в округе проводят проверку.
Год назад в военных частях Ленинградской области была отмечена вспышка пневмонии. Тогда в госпиталях оказались сотни призывников.
Комментарии18
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:32
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kir_pich_101 14 января 2019 | 14:36
Очень редкое заболевание?
Недавно открытое?
Отсутствует диагностика?
Нет лекарств?
Какое объяснение подходит больше для МО?
nepobedimoe 14 января 2019 | 14:42
kir_pich_101: Какое объяснение подходит больше для МО?
Подумаешь, мясоматериалы. Новых призвать можно.
bosen48 14 января 2019 | 15:08
nepobedimoe: В течение 2018 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате боевых действий получили 310 человек, погибли 162 человека, из них пять детей
В отчёте уполномоченного по правам человека в ДНР также приводятся данные о жертвах и пострадавших за все время боевых действий на Донбассе. В ходе конфликта на территории Республики погибли 4729 человек, в том числе 81 ребенок.
polikarpich 14 января 2019 | 15:22
bosen48: Правильно, поэтому не надо там вести боевые действия и поддерживать сепаратистов. Это незаконно и, как мы видим, вредно для здоровья.
bugbugbug 14 января 2019 | 14:43
kir_pich_101: Объяснение простое - государство не просило вас болеть. Да и рождаться тоже.
rampa 14 января 2019 | 14:38
"однако ввиду тяжёлого и скоротечного течения болезни спасти военнослужащего не удалось" -
что же это за болезнь такая, что в считанные дни убила здорового (ведь больных в армию не призывают?) молодого парня?
tetriz 14 января 2019 | 15:05
rampa: Пневмония. Читать не умеете?...
bosen48 14 января 2019 | 15:06
rampa: Отёк лёгких. Служить это не в компьютере воевать. В своё время в СА на Украине зимой и летом постоянно делали прививки, летом от дизентерии, зимой от инфекционного менингита (один умер, другой заболел, комиссовали, выглядел он с самого начала службы обречённым, постоянно на ходу замерзал).
alex_melnikov Алексей Мельников 14 января 2019 | 14:41
Отменить призывное рабство.
in_cat_we_trust 14 января 2019 | 15:04
alex_melnikov: поддерживаю!
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 14:42
И как отправлять мальчишек в такую армию?
alex_melnikov Алексей Мельников 14 января 2019 | 14:56
aleks50:
Никак. Спасать. И добиваться отмены призывного рабства.
arkadiy48 14 января 2019 | 14:46
А что пневмония не лечится в медсанчасти или в обычном госпитале?Видимо офицеры прозевали ,или не поверили жалобам призывника,какие как он,для них, кусок мяса...
skuller 14 января 2019 | 15:15
arkadiy48: От пневмонии и на гражданке умирают в больших количествах и уж точно офицер никогда не запретит пойти солдату в медсанчасть. Да и особого разрешения не нужно было, записался у дежурного по роте и пошел.
rules24 14 января 2019 | 15:18
skuller: Выдержка из медицинского исследования в армии США.
"В течение последних двух десятилетий продолжались крупные вспышки пневмококка среди непривитых военнослужащих, включая (i) стажеров корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне, Калифорния, в 1990 и 2000 годах, причем сотни случаев ( 413 ); (ii) студенты рейнджеров армии США в Форт-Беннинге, штат Джорджия, в 1990 и 1998–1999 годах, с повышенными показателями из-за прекращения химиопрофилактики бензатин-пенициллин G (БПГ) ( 414 , 415 ); (iii) корабельный персонал ВМС США у побережья Италии в 1991 году (наши неопубликованные данные, 28 мая 2015 года); (iv) российские военные стажеры в 1990-х годах с показателями CAP, составляющими от 5% до 20% ( 416 , 417 ); v) израильские силы обороны и новобранцы индийской армии в 2005 году ( 418 , 419 ); vi) финские военные призывники в 2006 году ( 420 ); (vii) несколько учебных подразделений армии США в период с 2000 по 2008 год с сотнями случаев пневмонии (Командование здравоохранения США (USAPHC], неопубликованные данные, 28 мая 2015 года); и (viii) очень большая вспышка в 2009 году среди новобранцев армии США в Форт Леонард Вуд, Миссури, с 2 смертельными случаями от менингита и еще 72 случаями пневмонии ( 421 ). Эти вспышки подчеркивают актуальность этого патогена, особенно среди новобранцев, проходящих интенсивную физическую и психологическую подготовку."
ltyio 14 января 2019 | 15:30
arkadiy48: Тут вопрос не к офицерам, как видно из статьи он был в медсанчасти. Больше вопросов к квалификации врачей в санчасти и то, как и чем его лечили. Ухудшение состояния произошло в ночь на 31.12. Ночью скорее всего в отделении дежурила одна медсестра, пока ее нашли, пока она нашла дежурного врача, пока он вник в проблему и принял решение о переводе в окружной госпиталь, время было упущено.
Я не знаю как сейчас обстоят дела с военной медициной, но когда служил срочку, лежал в госпитале именно с пневмонией. Не могу сказать, что лечили плохо, но в ночь или в выходной день врача в отделении не было, дежурила одна медсестричка на все отделение и найти ее ночью было практически невозможно. И еще солдатские палаты, в отличие от офицерских, на ночь закрывались снаружи, видимо что бы солдаты не ушли в самоход, так что если что, можно было всю ночь стучать в дверь и не факт, что кто-то открыл бы.
В то же время командиры никогда не отказывали в возможности пойти в санчасть, по крайней мере у нас такого не было - сообщил своему командиру, отметился в книге записи больных и пошел в санчасть. Если очень плохо себя почувствовал, то в санчасть отводил дневальный.
nikolaos70 14 января 2019 | 15:03
Небось прививку от гриппа "Гриппол" получил?