В городе Шахты спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах дома, которые образовались из-за взрыва газа

В городе Шахты Ростовской области спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах дома, которые образовались в результате взрыва бытового газа. В этом задействованы два крана и альпинисты МЧС. Взрыв прогремел сегодня рано утром. Один человек погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже. Премьер Дмитрий Медведев потребовал проанализировать ситуацию с безопасностью в газоснабжении в связи с трагедией в Ростовской области и ранее – в Магнитогорске.