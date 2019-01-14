В городе Шахты спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах дома, которые образовались из-за взрыва газа
В городе Шахты Ростовской области спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах дома, которые образовались в результате взрыва бытового газа. В этом задействованы два крана и альпинисты МЧС. Взрыв прогремел сегодня рано утром. Один человек погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже. Премьер Дмитрий Медведев потребовал проанализировать ситуацию с безопасностью в газоснабжении в связи с трагедией в Ростовской области и ранее – в Магнитогорске.
Комментарии4
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:33
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plank1957 14 января 2019 | 14:38
Проснулись голубчики.
zapadnay 14 января 2019 | 14:41
Надо же, опять газ.
ivanov356 14 января 2019 | 14:50
zapadnay: А где приказ усилить борьбу, увеличить финансирование чего нибудь.