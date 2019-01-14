Выборы Президента РФС пройдут не на безальтернативной основе

Выборы Президента РФС все-таки пройдут не на безальтернативной основе. В последний момент в предвыборную гонку вступил еще один кандидат – заместитель председателя Правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин.

Первым долгое время оставался Председатель Совета директоров питерского Зенита и генеральный директор компании Газпромнефть Александр Дюков. СЭ сообщает, что кандидатуру Дюкова выдвинули 27 региональных отделений РФС, включая родной для него Петербург, а также 8 клубов, среди которых конкуренты Зенита ЦСКА и Краснодар. Участие Кузьмина в выборах Дюкову вряд ли помешает, скорее поможет, поскольку сделает их полноценными. Весной прошлого года Кузьмин был уволен с поста зампреда, курировавшего спорт, молодежную политик и туризм, после того, как законодательное собрание области, заслушав отчет, поставило чиновнику неуд. В частности, чиновнику указали на то, что при его участии на местном стадионе постелили газон, дороже которого только трава на стадионе Крестовский в Санкт-Петербурге. Сам Кузьмин с оценкой не согласился. Теперь его имя станет известно всей стране. Выборы были назначены после того, как в декабре в отставку подал Виталий Мутко. Он устранился от руководства РФС еще перед чемпионатом мира, но формально оставался главой организации. После объявления об отставке Мутко обязанности Президента РФС исполняет глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Внеочередная конференция РФС, на которой состоятся выбора Президента назначена на 22 февраля.