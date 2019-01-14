Россия и Япония объявили о начале переговоров по проблеме мирного договора

Министры иностранных дел двух стран встречаются сегодня в Москве.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, открывая переговоры, призвал строго следовать договоренностям, достигнутым лидерами двух стран по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре и Буэнос-Айресе в ноябре и декабре прошлого года.

Сергей Лавров добавил, что надеется на откровенную и конструктивную дискуссию.

Таро Коно со своей стороны отметил, что намерен обсудить с коллегой экономическую и международную тематику для подготовки плодотворного визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ.

Кроме того, Токио ожидает в июне визита в Японию президента России Владимира Путина для участия в церемонии закрытия японо-российского перекрестного года.

Путин и Абэ за последние годы провели более 20 встреч, на которых обсуждалась, в том числе, проблематика мирного договора. Камнем преткновения остаются Курильские острова. Япония требует передать ей четыре из них. Москва настаивает, что они отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны.

Начало года ознаменовалось рядом громких заявлений с японской стороны, обеспокоивших Москву, в том числе, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу «перехода территориальной принадлежности островов к Японии» и об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» за «послевоенную оккупацию островов».

На прошлой неделе МИД России выразил послу Японии протест в связи с тем, что эти высказывания «грубо искажают» суть договоренностей Путина и Абэ.