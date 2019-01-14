Россия и Япония объявили о начале переговоров по проблеме мирного договора
Министры иностранных дел двух стран встречаются сегодня в Москве.
Глава российского МИДа Сергей Лавров, открывая переговоры, призвал строго следовать договоренностям, достигнутым лидерами двух стран по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре и Буэнос-Айресе в ноябре и декабре прошлого года.
Сергей Лавров добавил, что надеется на откровенную и конструктивную дискуссию.
Таро Коно со своей стороны отметил, что намерен обсудить с коллегой экономическую и международную тематику для подготовки плодотворного визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ.
Кроме того, Токио ожидает в июне визита в Японию президента России Владимира Путина для участия в церемонии закрытия японо-российского перекрестного года.
Путин и Абэ за последние годы провели более 20 встреч, на которых обсуждалась, в том числе, проблематика мирного договора. Камнем преткновения остаются Курильские острова. Япония требует передать ей четыре из них. Москва настаивает, что они отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны.
Начало года ознаменовалось рядом громких заявлений с японской стороны, обеспокоивших Москву, в том числе, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу «перехода территориальной принадлежности островов к Японии» и об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» за «послевоенную оккупацию островов».
На прошлой неделе МИД России выразил послу Японии протест в связи с тем, что эти высказывания «грубо искажают» суть договоренностей Путина и Абэ.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
a_buvgrobu 14 января 2019 | 14:15
Пока Япония остается колонией США и там находится самая большая в тихоокеанском регионе военная база Америки, никакие переговоры по передаче островов вести нельзя. Отдадите острова, завтра там будут хозяйничать пиндосы.
Тем более, что Япония начала какое-то там кибер-оружие против России и Китая разрабатывать
tag188 14 января 2019 | 14:28
a_buvgrobu: Пока Япония остается колонией США и там находится самая большая в тихоокеанском регионе военная база Америки, никакие переговоры по передаче островов вести нельзя.
==========================
Ага, ага. Сейчас Лавров с Путиным прочитают твой комментарий, и немедленно отменят все переговоры! :))
accyapa 14 января 2019 | 15:03
"Русские и Япошки объявили о начале переговоров по проблемке мирного договора."
А до этого, чЁ было, начиная с Хрущёва, Брежнева, Горбачёва, Ельцина.......?!!
a_m_59 14 января 2019 | 15:24
tag188: Ага, ага. Сейчас Лавров с Путиным прочитают твой комментарий, и немедленно отменят все переговоры! :))
---------------------------------------------------------------------
Как же они их отменят, когда, похоже, в эту самую Японию намылились когда их здесь за задницу прищемят...Другие-то страны их не примут, значит надо острова отдать, чтобы Япония их пригрела...
polsan 14 января 2019 | 14:34
a_buvgrobu: Может и не отдадут, но только не из-за угрозы размещения военных баз новых, Это чушь, у них там место свободное ещё есть и на других островах, не размещают же!
tag188 14 января 2019 | 14:22
-- Дорогие россияне, прошу отнестись с пониманием, я отдал эти ненужные острова. Но зато мы подняли для вас пенсионный возраст и НДС!
timwlad95 14 января 2019 | 14:59
Ну так tag188: ,ты же не диктатор самодур во власти над страной и потому тебе бы надобно к психиатру ,чтобы не стать маньяков идущий по рупам для самоутверждения.
К стати,правительственная делегация японии реально стали маньяками холуями идущие по трупам для достижения целей поставленные хозяином.
Это в кино последний самурай показано где точно подмечено,что по хрен кто хозяин,лишьбы сытнее жилось.
Поому кодекс самурая это ширма прикрывающая алность наживы самураев.
Так что tag188,обратись к писихиатру,а то ведь свихнешся реально и сдохнешь как бешенная собака коли в холуи не подашься .
Понимать надобно реальный менталитет стремящихся к выживанию на основе своих амбиций.
Как правило служат холуями у сильных мира сего или прибьют как собаку бешенну.
makeda 14 января 2019 | 15:02
Уважаемые товарищи! Русские цари за все века собирали территории и никому никогда их не передавали. Екатерина-проститутка отдала Аляску и как мы знаем на острове вблизи России американцы построили радар,который светит на весь дальний восток. Сейчас следует держать в голове тот факт,что Япония находится под внешним американским управлением. Японцы уважают силу. США выбросили на них две ядерные бомбы и японцы очень хорошо усвоили этот урок и то,кому следует подчиняться. Это к тому,что будет,если острова передадут японцам.Не стоит питать никаких иллюзий по этому вопросу. Это будет подарок американцам.
tag188 14 января 2019 | 15:12
makeda: Екатерина-проститутка отдала Аляску
==========================
Садись, два.
Аляску продал Александр II.
Это все, что нужно знать о "товарищах", которые не зная элементарных вещей, при этом пытаются чему-то учить и призывать других в своих комментариях.
vpu2011 14 января 2019 | 15:36
Даёшь Курильский референдум!