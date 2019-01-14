Z Архив новостей новости
5 11 6 1600
14:09, 14 января 2019

Россия и Япония объявили о начале переговоров по проблеме мирного договора

Министры иностранных дел двух стран встречаются сегодня в Москве.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, открывая переговоры, призвал строго следовать договоренностям, достигнутым лидерами двух стран по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре и Буэнос-Айресе в ноябре и декабре прошлого года.

Сергей Лавров добавил, что надеется на откровенную и конструктивную дискуссию.

Таро Коно со своей стороны отметил, что намерен обсудить с коллегой экономическую и международную тематику для подготовки плодотворного визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ.

Кроме того, Токио ожидает в июне визита в Японию президента России Владимира Путина для участия в церемонии закрытия японо-российского перекрестного года.

Путин и Абэ за последние годы провели более 20 встреч, на которых обсуждалась, в том числе, проблематика мирного договора. Камнем преткновения остаются Курильские острова. Япония требует передать ей четыре из них. Москва настаивает, что они отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны.

Начало года ознаменовалось рядом громких заявлений с японской стороны, обеспокоивших Москву, в том числе, о  необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу «перехода территориальной принадлежности островов к Японии» и об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» за «послевоенную оккупацию островов».

На прошлой неделе МИД России выразил послу Японии протест в связи с тем, что эти высказывания «грубо искажают» суть договоренностей Путина и Абэ.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:11


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







a_buvgrobu 14 января 2019 | 14:15

Пока Япония остается колонией США и там находится самая большая в тихоокеанском регионе военная база Америки, никакие переговоры по передаче островов вести нельзя. Отдадите острова, завтра там будут хозяйничать пиндосы.
Тем более, что Япония начала какое-то там кибер-оружие против России и Китая разрабатывать

tag188 14 января 2019 | 14:28

a_buvgrobu: Пока Япония остается колонией США и там находится самая большая в тихоокеанском регионе военная база Америки, никакие переговоры по передаче островов вести нельзя.
==========================
Ага, ага. Сейчас Лавров с Путиным прочитают твой комментарий, и немедленно отменят все переговоры! :))

accyapa 14 января 2019 | 15:03

"Русские и Япошки объявили о начале переговоров по проблемке мирного договора."

А до этого, чЁ было, начиная с Хрущёва, Брежнева, Горбачёва, Ельцина.......?!!

a_m_59 14 января 2019 | 15:24

tag188: Ага, ага. Сейчас Лавров с Путиным прочитают твой комментарий, и немедленно отменят все переговоры! :))
---------------------------------------------------------------------
Как же они их отменят, когда, похоже, в эту самую Японию намылились когда их здесь за задницу прищемят...Другие-то страны их не примут, значит надо острова отдать, чтобы Япония их пригрела...

(комментарий скрыт)

polsan 14 января 2019 | 14:34

a_buvgrobu: Может и не отдадут, но только не из-за угрозы размещения военных баз новых, Это чушь, у них там место свободное ещё есть и на других островах, не размещают же!

tag188 14 января 2019 | 14:22

-- Дорогие россияне, прошу отнестись с пониманием, я отдал эти ненужные острова. Но зато мы подняли для вас пенсионный возраст и НДС!

timwlad95 14 января 2019 | 14:59

Ну так tag188: ,ты же не диктатор самодур во власти над страной и потому тебе бы надобно к психиатру ,чтобы не стать маньяков идущий по рупам для самоутверждения.
К стати,правительственная делегация японии реально стали маньяками холуями идущие по трупам для достижения целей поставленные хозяином.
Это в кино последний самурай показано где точно подмечено,что по хрен кто хозяин,лишьбы сытнее жилось.
Поому кодекс самурая это ширма прикрывающая алность наживы самураев.
Так что tag188,обратись к писихиатру,а то ведь свихнешся реально и сдохнешь как бешенная собака коли в холуи не подашься .
Понимать надобно реальный менталитет стремящихся к выживанию на основе своих амбиций.
Как правило служат холуями у сильных мира сего или прибьют как собаку бешенну.

makeda 14 января 2019 | 15:02

Уважаемые товарищи! Русские цари за все века собирали территории и никому никогда их не передавали. Екатерина-проститутка отдала Аляску и как мы знаем на острове вблизи России американцы построили радар,который светит на весь дальний восток. Сейчас следует держать в голове тот факт,что Япония находится под внешним американским управлением. Японцы уважают силу. США выбросили на них две ядерные бомбы и японцы очень хорошо усвоили этот урок и то,кому следует подчиняться. Это к тому,что будет,если острова передадут японцам.Не стоит питать никаких иллюзий по этому вопросу. Это будет подарок американцам.

tag188 14 января 2019 | 15:12

makeda: Екатерина-проститутка отдала Аляску
==========================
Садись, два.
Аляску продал Александр II.
Это все, что нужно знать о "товарищах", которые не зная элементарных вещей, при этом пытаются чему-то учить и призывать других в своих комментариях.

(комментарий скрыт)

vpu2011 14 января 2019 | 15:36

Даёшь Курильский референдум!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 304 6 8705 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 254 6 14468 13.01
Kукраина, оон, события
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 297 6 39163 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 113 6 9833 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 145 6 15071 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Патриарх считает Интернет «вестником антихриста» И с какого перепугу в светском государстве на это идут мои налоги?..

5 161 6 41610 07.01
Kправославие, патриарх, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 87 6 9440 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Конфеты с собачьего броса Обогатившееся начальство справило систему, в которой основная масса граждан – бедные люди, готовые давиться за бесплатным кульком с  конфетами…

5 107 6 27727 07.01
Kобщество, политика, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 89 6 10689 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 238 6 33245 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11641 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 199 6 31762 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Беларусь – Крым— Курилы. Еду к Батьке Надеюсь, моя поездка пройдёт без приключений, и я спокойно вернусь в Москву. Курилы подождут, а вот с братской Беларусь надо определяться – вместе или порознь?...

5 234 6 40596 08:01
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Какие дороги будут построены в 2019 году? В составе новой трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет открыто уникальное для Москвы сооружение…

5 84 6 15106 08.01
Kдороги, москва, строительство, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Угрожающие тенденции нашего времени Стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии глобализации: судьбы всех стран переплетены…

5 114 6 20593 11.01
Kдемократия, политика, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Запахло жареным для российской власти. И я очень надеюсь, что появится новый «список Магнитского…

5 46 6 8544 13.01
#слушать 49:05 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам Это произошло второй раз за три месяца…

5 10 6 21797
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…

5 107 6 99662 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Как вы считаете, ведется ли объективное расследование по убийству журналистов в ЦАР?
5 34 6 7498 11.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 281 6 369435 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство вурдалачить Искусство вурдалачить Хотя на самом деле критиковать Томос очень смешно…

5 111 6 97900 08.01
Kобщество, рпц, украина, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7555807
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3859399

Сегодня в эфире