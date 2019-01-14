Z Архив новостей новости
5 21 6 1603
Эксклюзив Эха 14:07, 14 января 2019

Большинство россиян выступает за роспуск правительства

Большинство россиян выступает за роспуск правительства, — показал опрос «Левада-центра». Этот показатель вырост с 33% в 2016-ом году до сегодняшних 53%, — сказала «Эху Москвы» руководитель отделом уровня жизни Марина Красильникова. По её словам, причиной стало недовольство граждан социальной политикой властей в прошлом году.

Она также подчеркнула, что подобные высказывания не стоит рассматривать как реальную угрозу для кабинета министров. Они обусловлены тем, что способности общества в высказывании недовольства обстановкой в стране ограничены, — добавила руководитель отделом уровня жизни «Левада-центра».

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tv_victim 14 января 2019 | 14:11

И неплохо бы еще и посидеть на дорожку. Лет по 7-8. Каждому. Ну так, по совокупности заслуг.

tvitov66 14 января 2019 | 14:24

tv_victim: от перемены мест ворующих сумма сворованного не изменится, ибо в любом случае украдут ВСЁ до чего можно дотянуться

zapadnay 14 января 2019 | 14:44

tvitov66:
Причём, думаю, значительное большинство, а никак не 53%.

m_anuchin 14 января 2019 | 14:54

tvitov66: tvitov66: про любой случай - преувеличение.

timwlad95 14 января 2019 | 15:06

Ну так tv_victim,тогда придется всех либералов с интелегенцией порешить.
Вот поэтому и сказано было,один хрен кадры надо готовить и потому и при развитии с нуля и со спекулянтами поработаем пока на свое заработаем.
К стати и на украине тоже самое говорят,но демократия такова,что выбрали на украине мародерство вместо работы и учебы.
Вот и в беларуссии чтобы сохранить награбленное решили мародерство устроить пригласив западных пиратов.

aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 14:11

Недимон плоть от плоти Вовы виолончельного. Как это не доверять лидеру российских портянок.

vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:11


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







(комментарий скрыт)

polsan 14 января 2019 | 14:19

Ничего это не меняет и как сказала Красильникова: "подобные высказывания не стоит рассматривать как реальную угрозу для кабинета министров".

Забудьте граждане и утритесь! До Вас ещё очередь не дошла. А кабинет как правил, так и будет править!

omichka 14 января 2019 | 14:33

polsan:
У вас ложное представление о полномочиях кабинета.

alex_gonchar 14 января 2019 | 14:19

Путин новое назначит, что изменится?

kaputvsemu 14 января 2019 | 14:22

А Путина распустить на ниточки - не хотят?

puli2_4 14 января 2019 | 14:22

Фигня это все . Роспуск вофки ! Вот чего хотят 86% . Баланс сил поменялся .

neon001 14 января 2019 | 14:26

дима плохой, вова хороший? подождем еще 5 лет...

izchulana 14 января 2019 | 14:31

А либерастам дай волю, они всю страну распустят. Так что одним димой, или вовой, дело не закончится.

sibirjk75 14 января 2019 | 15:01

izchulana: вот это самый лучший вариант ! Но боюсь либирасты на него не способны ,увы ...

plank1957 14 января 2019 | 14:31

Пора бы уже выступать за роспуск государства, которое ни хрена никому ничего не гарантирует кроме полицейских дубинок, административных арестов и фейковых уголовок.

grazschdanin 14 января 2019 | 14:31

Либеральное правительство давно не справляется. Ещё и майские указы президента саботировало.

puli2_4 14 января 2019 | 14:39

grazschdanin: Нет либерального правительства , правительства вообще нет , есть вофка и сечкин и ... . А то что мы еще не в полном дерне , так это благодаря тем немногим либералам , что там остались , да и либералы , то они , осадок от бывшего либерализма . Но даже это вас держит на плаву .

tomorrow_never_knows 14 января 2019 | 14:44

Большинство россиян не читало крыловскую басню "Квартет".

m_anuchin 14 января 2019 | 14:51

Нужно мирно ликвидировать вождизм и внедрять демократию с разделенной властью!...

bbob 14 января 2019 | 14:52

А большинство правительства не понимает, при чем тут какие-то россияне, если правительство работает так, как надо ВВП.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 304 6 8705 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 254 6 14468 13.01
Kукраина, оон, события
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 297 6 39163 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 113 6 9833 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 145 6 15071 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Патриарх считает Интернет «вестником антихриста» И с какого перепугу в светском государстве на это идут мои налоги?..

5 161 6 41610 07.01
Kправославие, патриарх, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 87 6 9440 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Конфеты с собачьего броса Обогатившееся начальство справило систему, в которой основная масса граждан – бедные люди, готовые давиться за бесплатным кульком с  конфетами…

5 107 6 27727 07.01
Kобщество, политика, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 89 6 10689 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 238 6 33245 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11641 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 199 6 31762 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Беларусь – Крым— Курилы. Еду к Батьке Надеюсь, моя поездка пройдёт без приключений, и я спокойно вернусь в Москву. Курилы подождут, а вот с братской Беларусь надо определяться – вместе или порознь?...

5 234 6 40596 08:01
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Какие дороги будут построены в 2019 году? В составе новой трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет открыто уникальное для Москвы сооружение…

5 84 6 15106 08.01
Kдороги, москва, строительство, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Угрожающие тенденции нашего времени Стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии глобализации: судьбы всех стран переплетены…

5 114 6 20593 11.01
Kдемократия, политика, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Запахло жареным для российской власти. И я очень надеюсь, что появится новый «список Магнитского…

5 46 6 8544 13.01
#слушать 49:05 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам Это произошло второй раз за три месяца…

5 10 6 21797
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…

5 107 6 99662 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Как вы считаете, ведется ли объективное расследование по убийству журналистов в ЦАР?
5 34 6 7498 11.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 281 6 369435 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство вурдалачить Искусство вурдалачить Хотя на самом деле критиковать Томос очень смешно…

5 111 6 97900 08.01
Kобщество, рпц, украина, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7555807
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3859399

Сегодня в эфире