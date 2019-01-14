Большинство россиян выступает за роспуск правительства
Большинство россиян выступает за роспуск правительства, — показал опрос «Левада-центра». Этот показатель вырост с 33% в 2016-ом году до сегодняшних 53%, — сказала «Эху Москвы» руководитель отделом уровня жизни Марина Красильникова. По её словам, причиной стало недовольство граждан социальной политикой властей в прошлом году.
Она также подчеркнула, что подобные высказывания не стоит рассматривать как реальную угрозу для кабинета министров. Они обусловлены тем, что способности общества в высказывании недовольства обстановкой в стране ограничены, — добавила руководитель отделом уровня жизни «Левада-центра».
Комментарии21
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tv_victim 14 января 2019 | 14:11
И неплохо бы еще и посидеть на дорожку. Лет по 7-8. Каждому. Ну так, по совокупности заслуг.
tvitov66 14 января 2019 | 14:24
tv_victim: от перемены мест ворующих сумма сворованного не изменится, ибо в любом случае украдут ВСЁ до чего можно дотянуться
zapadnay 14 января 2019 | 14:44
tvitov66:
Причём, думаю, значительное большинство, а никак не 53%.
m_anuchin 14 января 2019 | 14:54
tvitov66: tvitov66: про любой случай - преувеличение.
timwlad95 14 января 2019 | 15:06
Ну так tv_victim,тогда придется всех либералов с интелегенцией порешить.
Вот поэтому и сказано было,один хрен кадры надо готовить и потому и при развитии с нуля и со спекулянтами поработаем пока на свое заработаем.
К стати и на украине тоже самое говорят,но демократия такова,что выбрали на украине мародерство вместо работы и учебы.
Вот и в беларуссии чтобы сохранить награбленное решили мародерство устроить пригласив западных пиратов.
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 14:11
Недимон плоть от плоти Вовы виолончельного. Как это не доверять лидеру российских портянок.
vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
polsan 14 января 2019 | 14:19
Ничего это не меняет и как сказала Красильникова: "подобные высказывания не стоит рассматривать как реальную угрозу для кабинета министров".
Забудьте граждане и утритесь! До Вас ещё очередь не дошла. А кабинет как правил, так и будет править!
omichka 14 января 2019 | 14:33
polsan:
У вас ложное представление о полномочиях кабинета.
alex_gonchar 14 января 2019 | 14:19
Путин новое назначит, что изменится?
kaputvsemu 14 января 2019 | 14:22
А Путина распустить на ниточки - не хотят?
puli2_4 14 января 2019 | 14:22
Фигня это все . Роспуск вофки ! Вот чего хотят 86% . Баланс сил поменялся .
neon001 14 января 2019 | 14:26
дима плохой, вова хороший? подождем еще 5 лет...
izchulana 14 января 2019 | 14:31
А либерастам дай волю, они всю страну распустят. Так что одним димой, или вовой, дело не закончится.
sibirjk75 14 января 2019 | 15:01
izchulana: вот это самый лучший вариант ! Но боюсь либирасты на него не способны ,увы ...
plank1957 14 января 2019 | 14:31
Пора бы уже выступать за роспуск государства, которое ни хрена никому ничего не гарантирует кроме полицейских дубинок, административных арестов и фейковых уголовок.
grazschdanin 14 января 2019 | 14:31
Либеральное правительство давно не справляется. Ещё и майские указы президента саботировало.
puli2_4 14 января 2019 | 14:39
grazschdanin: Нет либерального правительства , правительства вообще нет , есть вофка и сечкин и ... . А то что мы еще не в полном дерне , так это благодаря тем немногим либералам , что там остались , да и либералы , то они , осадок от бывшего либерализма . Но даже это вас держит на плаву .
tomorrow_never_knows 14 января 2019 | 14:44
Большинство россиян не читало крыловскую басню "Квартет".
m_anuchin 14 января 2019 | 14:51
Нужно мирно ликвидировать вождизм и внедрять демократию с разделенной властью!...
bbob 14 января 2019 | 14:52
А большинство правительства не понимает, при чем тут какие-то россияне, если правительство работает так, как надо ВВП.