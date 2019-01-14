Масштабная реконструкция здания Госдумы в Москве заметно подорожала
Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ».
Между тем, в управделами президента, в введении которого находятся здания Госдумы и Совета Федерации заявили, что сроки и стоимость реконструкции пока не определены, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии10
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plank1957 14 января 2019 | 14:09
Естественно, акт пиратства не должен получить огласки.
plank1957 14 января 2019 | 14:11
plank1957:
Пардон, комментарий размещен не под той новостью. Прошу его убрать.
vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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tv_victim 14 января 2019 | 14:09
«Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством.»
Гоголь Н.В. «Мертвые души»
luger_max_otto 14 января 2019 | 14:30
А вы думаете что переставить кровать в самом шикарном борделе для одного единственного клиента- дешево будет стоить?
neyexo 14 января 2019 | 14:09
Главное начать, потом можно качать деньги
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 14:09
В 5 раз подорожало и это только начало.
tv_victim 14 января 2019 | 14:14
aleks50: Даже еще ДО начала!
platonnekafrin 14 января 2019 | 14:16
Носют ношенное, е..ут брошенное, работают без отдыха, спят без продыха (недосыпают то есть), а тут управделами денег жмёт на здание, где думать нужно будет.
vova6_let 14 января 2019 | 14:31
Может, этот ремонт свернуть, а на эти деньги заменить очень старые газовые плиты, иначе ведь дома постоянно взрываться будут, гора трупов и куча денег.