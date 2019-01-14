ФСБ просит Лефортовский суд закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению ареста украинским морякам
Это является грубым нарушением, сказал «Эху Москвы» адвокат команды защиты арестованных Сергей Бадамшин.
Украинских моряков задержали после конфликта в Керченском проливе в ноябре.
Комментарии14
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:12
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platonnekafrin 14 января 2019 | 14:12
У нас в общем-то судят добротно и понятно, но вот сформироваться до суверенного идеала Фемиды нашим судам кое-где порой мешают гласность и открытость заседаний, и иногда журналисты, адвокаты и правовозащитники.
tvitov66 14 января 2019 | 14:20
platonnekafrin: Неужели факт тарана враждебного буксира желают засекретить? Или скрыть факт вооруженного захвата судов и заложников в нейтральных водах со стрельбой по рубке?
platonnekafrin 14 января 2019 | 14:25
tvitov66: Боюсь, что всё гораздо хуже. Боюсь,что может приоткрыться, как трезвые бендеровцы наваляли пьяным пограничникам и отвели их в порт, чтоб не потопли.
luger_max_otto 14 января 2019 | 14:12
Значит, чекисты наворотили столько делов, что им самим становится страшно. Собственно за пиратство можно оказаться повешеным.
plank1957 14 января 2019 | 14:13
Естественно, акт пиратства не должен получить огласки.
kaputvsemu 14 января 2019 | 14:20
Дело против украинских моряков это абсолютный произвол ФСБ.
А с учетом того, что на нападение на украинские суда совершено российскими погранцами в нейтральных водах, то сидет ь на скамье подсудимых должны они вместе с высшыми чинами, отдавшими приказ на пиратское нападение. А рядом должны сидеть фсбэшники, которые фабрикуют дело против украинцев.
Но это из области фантастики. Где Россия, а где воинская честь и совесть.
alena01 14 января 2019 | 14:23
Ну конечно закрыть...
Где вы видели сходняк воровской с приглашением СМИ???
tvitov66 14 января 2019 | 14:30
alena01: тут уже капеством попахивает ... а за это дело верёвка полагается, причем вполне по Закону
a_buvgrobu 14 января 2019 | 14:37
Украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в Москву вместе с членами семей захваченных ФСБ у берегов Крыма украинских моряков.
Она уточнила, что вместе с родными военных постарается попасть на заседание Лефортовского суда, который 15 января рассмотрит ходатайства российской ФСБ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей украинским военнослужащим.
Но хохлоотребью нужно бы знать, что зал заседания суда не является укросвиным пастбищем и местом для их ужимок....
macclarren 14 января 2019 | 14:38
зачем просить, когда ФСБ надо просто приказом закрыть, и всего то и делов!!! Ибо не хрен тупицам нос сувать туда, в чем они ни уха ни рыла!
kochar 14 января 2019 | 14:39
Преступления властителей нельзя вменять в вину тем, над кем они властвуют; правительства подчас бывают бандитами, народы же никогда.
• Гюго Виктор Мари
cromwel 14 января 2019 | 14:49
Раз засекретили, значит есть что скрывать. Казалось бы если бы ничего бояться, надо было провести открытое заседание для всего мира. Но мы уже косвенно подтверждаем что режим у нас бандитский.
rom8883 14 января 2019 | 15:28
Неужели им стыдно врать в открытом суде?