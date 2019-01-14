В результате взрыва в городе Шахты Ростовской области части обрушился подъезд жилого дома

Жертвой трагедии стала женщина, судьба еще четверых человек остается неизвестной.

Мощный взрыв прогремел сегодня в девятиэтажном доме на улице Хабарова в городе Шахты, расположенном неподалеку от Ростова-на-Дону. Это случилось рано утром, и звук разбудил людей из соседних домов, — сказала телеканалу РБК местный житель Ирина Игумнова.

По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа. Эпицентром оказалась квартира на последнем, девятом этаже, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Спасти к этому часу удалось семерых человек. Еще четверо могут находиться под завалами, — сказала руководитель пресс-службы МЧС по региону Марина Абрамченко.

Личности людей, предположительно находящихся под завалами, установлены: по словам главы региона, речь идет о пожилой женщине на девятом этаже и семье из трех человек на восьмом. На месте происшествия работает тяжелая техника, включая два крана, а также альпинисты МЧС. Из пострадавшего здания эвакуировали свыше 160 человек, для них развернули пункт временного размещения в ближайшей школе.

По словам губернатора Василия Голубева, пострадавшие при взрыве получат от 200 до 600 тысяч рублей компенсации от властей региона в зависимости от тяжести полученных травм.

Взрыв в жилом доме произошел в городе Шахты Ростовской области. Обстоятельства происшествия выясняют в Следственном Комитете, — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Это вторая подобная трагедия за две недели – 31 декабря произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Погибли 39 человек. По официальной версии, причиной также стал взрыв бытового газа. В комитете Совета Федерации по безопасности заявили, что изучат информацию о происшествиях в Магнитогорске и шахтах. Проблема будет обсуждаться в расширенном составе. Депутаты законодательного собрания Ростовской области сообщили, что готовят поправки, предусматривающие более тщательные проверки газового оборудования в жилых домах. Взрывы газа в домах в России хоть и редкое, но постоянное явление. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Крохин добавил, что в эту статистику не входят случаи умышленного повреждения газовых систем. Впрочем, по его словам, они тоже происходят редко.