В результате взрыва в городе Шахты Ростовской области части обрушился подъезд жилого дома
Жертвой трагедии стала женщина, судьба еще четверых человек остается неизвестной.
Мощный взрыв прогремел сегодня в девятиэтажном доме на улице Хабарова в городе Шахты, расположенном неподалеку от Ростова-на-Дону. Это случилось рано утром, и звук разбудил людей из соседних домов, — сказала телеканалу РБК местный житель Ирина Игумнова.
По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа. Эпицентром оказалась квартира на последнем, девятом этаже, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Спасти к этому часу удалось семерых человек. Еще четверо могут находиться под завалами, — сказала руководитель пресс-службы МЧС по региону Марина Абрамченко.
Личности людей, предположительно находящихся под завалами, установлены: по словам главы региона, речь идет о пожилой женщине на девятом этаже и семье из трех человек на восьмом. На месте происшествия работает тяжелая техника, включая два крана, а также альпинисты МЧС. Из пострадавшего здания эвакуировали свыше 160 человек, для них развернули пункт временного размещения в ближайшей школе.
По словам губернатора Василия Голубева, пострадавшие при взрыве получат от 200 до 600 тысяч рублей компенсации от властей региона в зависимости от тяжести полученных травм.
Взрыв в жилом доме произошел в городе Шахты Ростовской области. Обстоятельства происшествия выясняют в Следственном Комитете, — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Это вторая подобная трагедия за две недели – 31 декабря произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Погибли 39 человек. По официальной версии, причиной также стал взрыв бытового газа. В комитете Совета Федерации по безопасности заявили, что изучат информацию о происшествиях в Магнитогорске и шахтах. Проблема будет обсуждаться в расширенном составе. Депутаты законодательного собрания Ростовской области сообщили, что готовят поправки, предусматривающие более тщательные проверки газового оборудования в жилых домах. Взрывы газа в домах в России хоть и редкое, но постоянное явление. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
Крохин добавил, что в эту статистику не входят случаи умышленного повреждения газовых систем. Впрочем, по его словам, они тоже происходят редко.
Комментарии14
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plank1957 14 января 2019 | 14:05
Взрыв бытового газа с чрезвычайными последствиями.
vitaly_mf23 14 января 2019 | 14:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
plank1957 14 января 2019 | 14:15
vitaly_mf23: Заглохни, тундра!
kremlefurer 14 января 2019 | 14:28
plank1957: Пожалей пригожинца, обнищал.
plank1957 14 января 2019 | 14:36
kremlefurer:
Уже пожалел, больше его не увижу.
laz89 14 января 2019 | 14:16
Шо, опять? (с)
plank1957 14 января 2019 | 14:17
laz89:
А хрен его знает: опять или снова.
gs1112 14 января 2019 | 14:18
Взрыв произошел 8 (Восемь) часов назад. Эти уроды из МЧС не разобрали 2 (Два) этажа. Судя по информации, только сейчас подогнали краны для разборки завалов. Какова вероятность выжить под обломками бетона спустя 8 часов по морозу? Слов нет. Только маты.
plank1957 14 января 2019 | 14:20
gs1112:
А ЧС на хрена объявлять?
a_buvgrobu 14 января 2019 | 14:07
то смешно и страшно: каждый раз при такой трагедии - следствие, обследования , психологи , помощь пострадавшим!
А кто должен думать о предупреждении этих трагедий?Об этом молчок!
Если государство , которое должно решать эти вопросы, не делает этого, то ответственные за это госслужащие - преступники.
starsbo 14 января 2019 | 14:17
Главная причина взрывав проста и мелочна. В газ надо добавлять дорогие прсадки , чтобы запах хорошо чувствовался. Одни суки экономят. Другие суки делают ложные выводы в свою пользу. Крохоборы , крысы кремлевские - все приборы учета и ремонт газоподводящих сетей напосредственно до плиты , должен производиться за счет газоснабжающих организаций. Впрочем и электричество.... Владельцами счетчиков сделали хозяев квартир и началась доилга. Повышают степень точности счетчиков- меняй, плати .
Просто кремлевские крысы развели по всей стране тварей.
perestarok 14 января 2019 | 14:29
starsbo: "Просто кремлевские крысы развели по всей стране тварей."
Это капитализьм. Получили, распишитесь. Здесь за всё надо платить. При социализме не платили. Помню в застойные времена газовая колонка горит, а вода идёт холодная. Вызвали газуна. Пришёл, сделал, вода греется, но воду выключаешь, газ остаётся гореть - автомат не работает. Вызываем снова - автомат работает, но вода холодная. И так три раза. После этого прихожу с работы, ужинаю, переодеваюсь в рабочее, перебираю всю колонку. После этого и вода идёт горячая и автомат работает.
starsbo 14 января 2019 | 14:50
perestarok: Глупость. Капитализм - это конкуренция. И к стати он имеет несколько ступеней развития. У нас скорее феодализм. Второе тоже не аргумент. Нынешнии криворукие тоже существуют. Но вот старые колонки Нева были неизмеримо лучше. Современные - консервные банки . Тонкая жесть и непонятные трубочки. Организация труда и жизни А не кривые руки причина всего.
perestarok 14 января 2019 | 15:15
starsbo: " Организация труда и жизни А не кривые руки причина всего."
А Путин - гад не может вас организовать никак. вот Сталин организовывал. Тех, кто не хотел организовываться в нормальных условиях. организовывали в ГУЛАГе. Так куда же вас с кривыми руками теперь девать?