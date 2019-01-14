Состояние мэра Гданьска Павла Адамовича, на которого было совершено нападение, остается тяжелым

Об этом сообщил его заместитель. Он поблагодарил жителей города за сочувствие и массовую сдачу крови для пострадавшего. Градоначальнику сделали операцию. Мужчина, который атаковал его ножом, задел сердце Адамовича.

Все произошло во время благотворительного концерта, когда мэр Гданьска находился на сцене, на него напал 27-летний местный житель. Он задержан, и сегодня, скорее всего, будет допрошен, — рассказала представитель польской полиции.

Известно, что молодой человек, напавший на мэра, был ранее судим за ограбление банков. Он вышел на свободу несколько недель назад.