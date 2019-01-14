В тюрьмах на Украине содержатся около четырехсот россиян

Об этом агентству РИА Новости сообщил замглавы МИДа Евгений Иванов. По его словам, Киев не всегда уведомляет Москву о задержании российских граждан, поэтому эта цифра может быть не точной. Дипломат отметил, что консульский доступ к задержанным обсуждается как по линии МИДа, так и по линии омбудсменов.