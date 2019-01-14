В тюрьмах на Украине содержатся около четырехсот россиян
Об этом агентству РИА Новости сообщил замглавы МИДа Евгений Иванов. По его словам, Киев не всегда уведомляет Москву о задержании российских граждан, поэтому эта цифра может быть не точной. Дипломат отметил, что консульский доступ к задержанным обсуждается как по линии МИДа, так и по линии омбудсменов.
Комментарии14
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ostapba 14 января 2019 | 13:35
На тюрьмах в Украине??
А не на подвалах даже?
vitaly_mf23 14 января 2019 | 13:39
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kit07_12 14 января 2019 | 13:43
Но российскую пгавозащиту эти задержанные росияне совершенно не интересуют.
Потому что пгавозащита у нас только формально российская, а на самом деле сами знаете какая.
testmeter 14 января 2019 | 13:36
Россия своих не бросает, как известно. Поэтому ихтамнет
kit07_12 14 января 2019 | 13:48
testmeter: Усраина своих не просто бросает, а подставляет, как известно. Под русские пушки, на речных трамвайчиках, на которых и в море-то выйти стремно.
kottigr1 14 января 2019 | 13:51
testmeter: И ведь Путин споров у них воинские лычки, превратил российских солдат в банальных уголовников, лишив их защиты Женевской конвенции для военнопленных.
oldpartizan 14 января 2019 | 13:36
ихтамнет.
главный же говорил.
punyoshohlai 14 января 2019 | 13:36
Вежливые позеленевшие ихтамнеты?
tag188 14 января 2019 | 13:38
А можно сделать так, чтобы все осужденные за наемничество россияне, из украинских тюрем больше никогда не вышли?
Тихо скончались при отбывании срока от почечной недостаточности, и тд.?
Здесь без них воздух немного чище будет.
kit07_12 14 января 2019 | 13:56
tag188: //А можно сделать так, чтобы все осужденные за наемничество россияне, из украинских тюрем больше никогда не вышли?
Тихо скончались при отбывании срока от почечной недостаточности, и тд.? //
Это все, что надо знать о так называемом российском либерализме и его носителях, пархатых гнидах.
s_vlad 14 января 2019 | 13:41
Да кого они в кремле интересуют ? Там озабочены сидящими в американских тюрьмах.. торговцев оружием, наркокурьеров и любителей отрелкового оружия )
aleksandr39 14 января 2019 | 13:41
Не " на " Украине а В Украине ,а вот НА России будет правильно .
proletarian74 14 января 2019 | 14:02
aleksandr39:
По правилам Русского языка НА Украине. А если желаете изъясняться на каких то других языках, от будьте любезны - ездуйте туда, где их применяют.. Или просто в теплые края...
А в Русском языке употребление предлога однозначное. Где? НА Окраине чего то. Если по-украински Окраина пишется Украина, то мы вежливо употребляем именно это наименование данной территории. Никто не неволил, сами так назвались в 19 веке. А до 17 века и русичи и поляки называли эти дикие земли Украина.
marzepan 14 января 2019 | 13:59
Видимо поехали в отпуск и заблудились.