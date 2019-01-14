Минюст начинает проверку просветительского центра Мемориал на предмет выполнения функций НКО-иноагента
Как сообщает пресс-служба Международного Мемориала, уже переданы в Минюст необходимые документы. Нынешняя проверка – внеплановая. В письме Минюста говорится, что ее инициировал некий государственный орган, но не уточняет, какой.
Комментарии3
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macclarren 14 января 2019 | 13:37
наконец то За этих паршивцев из Мемориала взялись! Давно уже пора эту брехню и ложь от Мемориала остановить. Демократически поддерживаем эту проверку и оппозиционно одобряем!
vitaly_mf23 14 января 2019 | 13:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
punk_not_dead 14 января 2019 | 13:45
Мемориал*
*организация, запрещённая ФСБ, ФСИН и Роскомпотребнадзором Российской Федерации