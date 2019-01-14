Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и РКН отрицательно оценили законопроекты об ответственности за фейковые новости
Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор отрицательно оценили законопроекты об ответственности за фейковые новости и неуважительные публикации в интернете в отношении общества и власти. Об этом представители ведомств сообщили депутатам на заседании профильного комитета в нижней палате парламента. Одна из главных претензий – недостаточная проработка данных инициатив.
Комментарии8
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vitaly_mf23 14 января 2019 | 13:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
platonnekafrin 14 января 2019 | 13:42
Если уж сажать людей за фейк, то почему же обделять фуфлыжников?! (фуфло - человек, который обещал и не сделал. Хуже петуха, говорят.)
anemon 14 января 2019 | 13:43
Слабенько наказывать предложили. Надо бы смертную казнь вернуть под этот "закон"!
tinon 14 января 2019 | 13:55
anemon:
На Скобееву с Киселём намекаете?!
rampa 14 января 2019 | 13:53
дорабатывают, как сделать, чтобы под этот закон наши пропагандисты не попали?
a_buvgrobu 14 января 2019 | 13:58
Странно. Ведь иканомика растет и зарплаты выросли разы...)
ppvngavr 14 января 2019 | 13:59
Итак, бунт на корабле! Это все после одобрения всего этого идиотизма Путиным и Москальковой со ссылкой на назревший ЗАПРОС российской ваты. Об этом реально существующем запросе читайте в публикации
"Россия выбирает неосталинизм": https://www.proza.ru/2018/04/16/390
yralez 14 января 2019 | 14:00
Они чо......думают, что епутаты госдуры сами свои законы стряпают ?