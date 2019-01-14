Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и РКН отрицательно оценили законопроекты об ответственности за фейковые новости

Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор отрицательно оценили законопроекты об ответственности за фейковые новости и неуважительные публикации в интернете в отношении общества и власти. Об этом представители ведомств сообщили депутатам на заседании профильного комитета в нижней палате парламента. Одна из главных претензий – недостаточная проработка данных инициатив.