Из подъезда дома, поврежденного взрывом газа в Ростовской области, по уточненным данным, были спасены 43 человека

Еще семерых извлекли из-под завалов. Один человек погиб, остается неизвестной судьба четырех жителей. Сегодня рано утром в квартире на девятом этаже, как утверждается, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушены четыре квартиры. Обстоятельства происшествия выясняют в Следственном комитете, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сейчас на месте аварии работает тяжелая техника, в том числе два крана, которые будут разбирать завалы. Работают и альпинисты МЧС.