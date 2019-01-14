Из подъезда дома, поврежденного взрывом газа в Ростовской области, по уточненным данным, были спасены 43 человека
Еще семерых извлекли из-под завалов. Один человек погиб, остается неизвестной судьба четырех жителей. Сегодня рано утром в квартире на девятом этаже, как утверждается, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушены четыре квартиры. Обстоятельства происшествия выясняют в Следственном комитете, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Сейчас на месте аварии работает тяжелая техника, в том числе два крана, которые будут разбирать завалы. Работают и альпинисты МЧС.
Комментарии12
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testmeter 14 января 2019 | 13:33
Маршрутка там не взрывалась тоже поблизости безо всякой связи, канешна?
tinon 14 января 2019 | 13:52
testmeter:
И стерх почему-то не прилетел...
А чтобы никто не сомневался, что теракта в Магнитогорске не было, газ какое-то время будет взрываться в разных ...воронежах. Для убедительности, кое-где, возможно, и маршрутки...
Советую пользоваться вертолётами.
vejzmir_azohenvej 14 января 2019 | 13:53
testmeter: "Маршрутка там не взрывалась поблизости"
Из-за взрыва газа произошёл пожар, но тогда почему "Режим ЧС введен на всей территории города"?!
vasya_von_smetankin 14 января 2019 | 13:39
Испуганным в Москве - по 500 000 рублей, умершим в Магнитогорске - по 100 000 рублей, а пострадавшим в области Ростовской ...тысяч по 5 хотя бы выделят?
Или в Москве испугаться всё равно выгоднее?
neon001 14 января 2019 | 13:39
пропан взрывает россию
vitaly_mf23 14 января 2019 | 13:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
galina_683 14 января 2019 | 13:46
Прорыв за прорывом...
Если Лидер заявит, что нам нужен толчок, срочно бегите спасайте канализацию.
aleks50 Алексей Клубников 14 января 2019 | 13:48
При СССР газ в квартирах проверяли дважды в год. Конечно при СССР было всё плохо и гадко, а при Вове пересиденте стало всё замечательно и отлично и Магнитогорск и Ростов подтверждают это.
ivanov356 14 января 2019 | 13:50
Изношенные и не ремонтируемые сети можно трактовать, как задолго готовящийся теракт? Или раздолбайство успешных.
borhudarov 14 января 2019 | 13:54
Что за манера пошла писать: "Спасено"? Их что, эвакуировали по спецлестницам? Что за отношение к слову? Или для имиджа МЧС?
oldpartizan 14 января 2019 | 14:01
судя по последним результатам работы коммунальных газовиков, они все вступили в правый сектор или игил.
calorad 14 января 2019 | 14:03
Никогда такого не было и вот опять.