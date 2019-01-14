Норвежский тренер «Манчестер Юнайтед» Олле-Гуннар Сульшер побил рекорд своего легендарного предшественника Мэтта Басби

Норвежский тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Олле-Гуннар Сульшер побил рекорд своего легендарного предшественника Мэтта Басби. Под руководством Сульшера Манчестер выиграл первые шесть матчей после того, как он вступил в должность.

Шестым и рекордным победным матчем оказался поединок с «Тоттенхэмом», который был выигран со счетом 1:0. Точный удар на последних минутах первого тайма нанес воспитанник клуба Маркус Рэшфорд. Сульшер, кстати тоже долгое время выступал за клуб и теперь вернулся в качестве тренера. Возвращение получилось сверхуспешным даже на фоне знаменитого Жозе Моуриньо, который был уволен в конце прошлого года. Мэтта Басби считают основателем современного МЮ, эпохой в истории клуба. Именно он, придя в команду в 1946 году одержал с ней победы в пяти стартовых матчах. Теперь рекорд принадлежит Сульшеру. Другое достижение Басби переписал на себя легендарный тренер сэр Алекс Фенргюсон, который руководил МЮ 28 лет. Басби работал с командой 24 года.

Басби выжил в авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли почти все игроки клуба. Он создал новую команду, которая стала лидером европейского футбола.