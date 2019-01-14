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13:04, 14 января 2019

Консульства США, Великобритании, Ирландии и Канады в России проведут встречу по поводу арестованного Пола Уилана

Консульские сотрудники США, Великобритании, Ирландии и Канады в России сегодня проведут встречу по поводу арестованного по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщил его родной брат Дэвид.

Сотрудники консульских отделов посольств США, Канады, Великобритании и Ирландии в России — а гражданином всех четырех государств является обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, проведут сегодня встречу, на которой обсудят контроль за соблюдением условий содержания Уилана в СИЗО Лефортово. Об этом его брат Дэвид Уилан сообщил прессе по итогам разговора с послом США в России Джон Хантсманом. Посол Хантсман, по словам Дэвида Уилана, подчеркнул, что надзор за условиями заключения является главной частью консульской поддержки.

Дэвид Уилан также рассказал, что родственники собрали деньги для Пола Уиалана, чтобы он смог обеспечить себя предметами первой необходимости в тюрьме, и сейчас Госдеп помогает перевести эти средства в московский банк, трансфер должен быть завершен на этой неделе. А в среду сотрудники посольства США в России намерены провести с Полом Уиланом встречу. Дэвид Уилан заявил, что осознает, что юридическое разрешение дело его брата в России может занять месяцы или годы и выразил надежду, что западные правительства предпримут все необходимые действия для помощи брату своевременно. В эфире телеканала Фокс Ньюз в прошлую пятницу ведущий спросил госсекретаря США Майка Помпео, может ли администрация США «однозначно заявить, что Уилан не шпионил в пользу США». Помпео на это ответил дословно следующее: «Я не могу сказать больше, чем уже было сказано. Но американский народ должен знать, что Администрация Трампа внимательно следит за тем, чтобы удостовериться, что с любым американцем, задержанным где бы то ни было в мире, обращаются надлежащим образом, а если это не так, то использовать все уровни власти в США, чтобы добиться их безопасного возвращения к семьям. Это касается и России», сказал госсекретарь США.

Бывший морской пехотинец, ныне глава службы безопасности американской компании БоргВагнер, 48-летний Пол Уилан был арестован сотрудниками ФСБ в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. В январе Уилану было предъявлено официальное обвинение по статье 276 УК, за которое ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уилан все обвинения отрицает.

Комментарии

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prof57 14 января 2019 | 13:07

А Монгольских представителей почему игнорируют?....

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