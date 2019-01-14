Российские издательства начали добавлять в книги пометки о запрете экстремистских организаций на территории страны
В законе указано, что подобное требование распространяется лишь на средства массовой информации.
Как минимум три российских издательства в своих книгах стараются информировать читателей о запрете экстремистских организаций. Газете «Коммерсант» подтвердили это в «Альпине», «Азбуке-Аттикус» и сервисе Ridero. В частности последние обратили внимание на перевод одной из британских книг, где в антифашистском стихотворении упоминаются «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Издательство попросило локализаторов добавить примечание о том, что организация признана экстремистской и запрещена на территории страны.
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что закон не требует добавлять сноски в книги. При этом остается угроза того, что издание могут признать «экстремистским материалом». В Ridero однако, считают, что закон «О СМИ» может распространяться на любое упоминание организаций в интернете. Такого же мнения придерживаются в «Альпине», а в «Азбуке-Аттикус» говорят, что стараются информировать читателей о подобных запретах не из опасения нарушить правила, а «по доброй воле».
В Роскомнадзоре «Коммерсанту» подтвердили, что проверкой книг не занимаются.
Комментарии8
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evgolius7 14 января 2019 | 13:06
В челябинском роддоме нашли бутылку с посланием строителей 1980 года:
"Мяса не видим годами, всё за границу отправляют - неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи.
В общем, жить не очень легко.
В мире неспокойно: войны, войны"
О вкусном пломбире не пишут
vitaly_mf23 14 января 2019 | 13:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gregor 14 января 2019 | 13:13
Правильно делают ,потому ,как скоро дума придумает это делать в обязательном порядке ,а они уже сделали и не будут дёргаться .
Я бы посоветовал всем уже начинать собирать газеты ,для санитарно -уборных дел . Раз Сечин поехал в Венесуэлу ...значит скоро в России пропадёт из обихода туалетная бумага . Желательно иметь газеты без фото Солнцеподобного .
Использование в туалете газеты с портретом Солнцеподобного , карается уголовным преследованием . Аккуратней с этим надо будет . соседи не спят и всё видят , листки для анонимок уже приготовлены, большинство ждёт часа "Х" .
delovoy_podolsk 14 января 2019 | 13:30
gregor: Час "Х" давно наступил. Его многие не заметили в силу своего малюсенького размера. Но для рыбы чуть крупнее он уже действует. Но и те, кто уже под колпаком не связывают своё сложное положение с тотальным запланированным уничтожением, поскольку не осведомлены о массовости происходящих "сложных положениях" у людей. До сих пор многим трудно доказать о том, что голод в Поволжье 20-х годов 20-го столетия и другие подобные случаи голодомора на территории СССР была организованная акция, а не засуха или другие причины, чем прикрываются делооприемники чекистов в наши дни.
testmeter 14 января 2019 | 13:27
Поскольку на России все организации, кроме РПЦ, ФСБ, Хамас и Вагнера являются "экстремистскими" и запрещено практически всё, книги будут пестреть сплошными зхвёздочками. Ура!!! Правильной дорогой идёте, товарищи...
punk_not_dead 14 января 2019 | 13:41
testmeter: на России все организации, кроме РПЦ, ФСБ, Хамас и Вагнера являются "экстремистскими"
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РПЦ**, ФСБ**, Хамас** и ЧВК** Пригожина с "вагнером" необходимо снабжать двумя звёздочками **
** организация, оплачиваемая Российской Федерацией"
vladimirgornitsky 14 января 2019 | 13:35
"Не из опасения нарушить правила, а по доброй воле"
Как тут не вспомнить очередной раз анекдот с финалом "А веревку с собой приносить?" По доброй воле.
delovoy_podolsk 14 января 2019 | 13:59
Экстремисты - этот термин ввели вместо термина "враги народа". Как можно к "Свидетелям Иегова" применять слово "экстремист". Это просто не укладывается в голове. Но наши силовики приводят какие-то там факты, которые совершенно очевидно, что имели место в среде "Свидетелей Иеговы" в которую залезли провокаторы от чекистов. Они то и скомпрометировали всех своим своеобразным "свидетельством". Нормальному свидетелю и в голову не придёт делать что-то на поле экстремистских действий. Я их лично знаю, и знаю настоящий мотив вступления их членов в ряды этой странной организации. А мотив у большинства простой - защититься от экстремизма и втягивания своих детей и внуков в подобные мероприятия в социуме. Вот такой вот парадокс. Как и нацистская Германия, экстремистская по своей сути, запрещает "Свидетелей", так и в России, пошли по этому пути, а значит надо ожидать, что государстве начнут провоцировать людей заниматься деятельностью близкой к экстремистской.