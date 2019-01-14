Российские издательства начали добавлять в книги пометки о запрете экстремистских организаций на территории страны

В законе указано, что подобное требование распространяется лишь на средства массовой информации.

Как минимум три российских издательства в своих книгах стараются информировать читателей о запрете экстремистских организаций. Газете «Коммерсант» подтвердили это в «Альпине», «Азбуке-Аттикус» и сервисе Ridero. В частности последние обратили внимание на перевод одной из британских книг, где в антифашистском стихотворении упоминаются «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Издательство попросило локализаторов добавить примечание о том, что организация признана экстремистской и запрещена на территории страны.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что закон не требует добавлять сноски в книги. При этом остается угроза того, что издание могут признать «экстремистским материалом». В Ridero однако, считают, что закон «О СМИ» может распространяться на любое упоминание организаций в интернете. Такого же мнения придерживаются в «Альпине», а в «Азбуке-Аттикус» говорят, что стараются информировать читателей о подобных запретах не из опасения нарушить правила, а «по доброй воле».

В Роскомнадзоре «Коммерсанту» подтвердили, что проверкой книг не занимаются.